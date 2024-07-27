李縉穎語中評：有人搧風兩岸　台灣就別點火

國民黨新竹市黨部主委李縉穎接受中評社訪問。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北7月27日電（記者 張嘉文）2024年“對中政策跨國議會聯盟”（IPAC）年度會議30日將於台北舉行，被外界形容為“全球反中大會”，賴清德和蕭美琴可望出席與會。對此，中國國民黨新竹市黨部主委李縉穎向中評社表示，近幾年因中美對抗，讓台灣被推到最前沿的位置，但就算如此，台灣還是可以走親美和陸路線，可自己降溫，沒有必要別人在搧風還去點火，這非常不智。



李縉穎強調，美國共和黨總統候選人特朗普之前四年任期，沒有對外發動過任何一場戰爭，看起來特朗普是不喜歡戰爭的，再加上近期特朗普的言論，他認為台灣人還有民進黨，應該要認真面對一件事，就是美國到底會不會出兵保衛台灣？



李縉穎，現年38歲，英國倫敦政經學院中國研究碩士，曾任柯文哲競選團隊“國際政經戰情室”成員、柯文哲台北市長任內辦公室主任研究員、郭台銘辦公室政策主任、國民黨青年智庫《新共和通訊》編輯等職。2019年未退出國民黨便加入民眾黨，2020年在郭台銘、柯文哲共同推薦下，以無黨籍身分參選新北市第十選區（土城區、三峽區）“立委”遭國民黨開除黨籍，2022年底透過同舟計劃回到國民黨，現任國民黨新竹市黨部主委。



李縉穎接受中評社訪問，談到美國大選牽動兩岸關係表示，國民黨10多年來對台灣地緣政治的戰略方向，很明確都是親美友日和陸，這是一個相對穩健，又從台灣自身利益出發，能拓展台灣更多關係的一條路線。



會造成現在兩岸的困局，李縉穎認為，一個是民進黨政府上台以後不斷拉高對抗，然後另外一個是大結構下，中美全面的對抗，民進黨執政下的台灣更會被美國推到前沿。



李縉穎說，可是在中美對抗時，如果是過去的國民黨執政時期，反而可以成為槓桿，也就是有人在搧風時，台灣反而可以讓風勢不要那麼猛烈，可以自己減緩兩岸之間因中美對抗而承受的衝擊，但民進黨做不到，就讓台灣的地緣政治陷入非常危險境地。