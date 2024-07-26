俞大㵢接待民進黨外交營　楊懿珊內定副代表

內定駐美副代表楊懿珊（前排右四）帶領民進黨青年外交培力營訪美。（照片：民進黨提供） 中評社台北7月26日電（記者 黃筱筠）民進黨外交培力營代表團23日晚間抵達美國首都華府，展開一系列密集的座談及拜會。民進黨晚間發布新聞稿表示，駐美代表俞大㵢邀請領政治組、“國會”組、經貿組、教育組組長與訪團交流，增進代表團成員認識第一線的外交工作內容，並就當前台美外交、經貿、教育等重點合作項目進行討論，團員充分感受第一線外交人員的辛勞與努力。



民進黨提供新聞稿提到俞大㵢接待訪團，但提供的照片卻未見到俞大㵢，詢問是否能夠提供，民進黨也表示，目前僅提供這些照片。



此行團長、民進黨副秘書長，內定駐美副代表楊懿珊表示，代表團成員來自不同的專業背景，積極踴躍地與美方人士交換意見並提出問題，相信此代表團到華府面對面的交流將實質深化台美之間在“國防”、科技、安全、經貿及公眾外交政策領域的經驗交換，也期盼為未來雙邊人才交流奠定堅實的基礎。



新聞稿指出，行程首日安排與華府長期關心台灣議題的跨黨派智庫專家進行四個場次的專題座談；第二日則前往拜會“中華民國”駐美國代表處、特別競爭研究計劃（Special Competitive Studies Project）、美國國會及行政當局中國委員會（Congressional-Executive Commission on China）、美國聯邦眾議院外交委員會（House Foreign Affairs Committee）。



民進黨表示，為期一整日的專題座談率先由民進黨駐美代表處資深顧問彭光理（Michael Fonte）、蕭舜文主任、全球台灣研究中心（Global Taiwan Institute）執行長蕭良其（Russell Hsiao）就台美關係的演進與現況與訪團成員進行交流。民進黨駐美代表處亦邀請到美國布魯金斯學院（Brookings Institution）台灣講座主任何瑞恩（Ryan Hass）、2049計劃資深主任馬明漢（Michael Mazza）、前美國在台協會經濟組組長資深外交官田家希（Joshua Cartin）以及美國白宮國安會亞洲事務部門前副資深主任簡以榮（Ivan Kanapathy），分別就區域情勢、台美經貿合作、全球半導體產業鍊分工、能源安全、以及全社會韌性等議題與訪團成員進行座談。

