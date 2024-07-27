沒有高虹安的第一天　邱臣遠代理市長很緊張

邱臣遠代理新竹市長後第一個公開行程看起來很緊張。（中評社 盧誠輝攝） 中評社新竹7月27日電（記者 盧誠輝））已退出台灣民眾黨的新竹市長高虹安因涉嫌詐領助理費案，26日一審被依依貪污治罪條例判處有期徒刑7年4月，褫奪公權4年，並從26日起開始停職，由同黨籍副市長邱臣遠代理市長。在沒有高的第一天，邱代理市長第一個公開行程很緊張，不但致詞前頻低頭看稿，致詞時還會吃螺絲，看來似乎仍未適應代理市長的生活。



邱臣遠今日上午到新竹清華大學體育館出席“113年稅務盃3對3鬥牛籃球賽租稅宣導活動”，包括中國國民黨籍新竹市議員鍾淑英、陳治雄、吳旭豐、黃美慧、蕭志潔、徐美惠和無黨籍新竹市議員陳啟源都到場與會。但過去高虹安擔任市長時，經常陪同出席活動的民眾黨籍新竹市議員李國璋和宋品瑩則未到場。



邱臣遠上台致詞前頻頻低頭看稿，儘管眼前有充滿活力的啦啦隊熱情表演，其他議員都爭相拍照鼓掌，但邱仍不為所動一直低頭看稿。邱致詞時，多數時間仍然是低頭看稿，偶爾抬頭卻不小心就吃了螺絲，看得出來心情似乎很緊張。



邱臣遠致詞結束後，和球員一起分組展開投籃趣味競賽，邱投3球只中一球，隨即振臂高呼，彷彿整個球場就是自己的主場。但在沒有高虹安的第一天，邱接任代理市長後出席第一個公開行程卻顯得格外緊張，未來是否能扛得住民眾黨在新竹市的主場？大家都在等著看。