邱臣遠代理市長第一天　被媒體問到落荒而逃

邱臣遠接任新竹代理市長第一天被媒體問到落荒而逃。（中評社 盧誠輝攝） 中評社新竹7月27日電（記者 盧誠輝））已退出台灣民眾黨的新竹市長高虹安因涉嫌詐領助理費案，26日一審被依依貪污治罪條例判處有期徒刑7年4月，褫奪公權4年，並從26日起開始停職，由同黨籍副市長邱臣遠代理市長。邱代理市長後今日出席第一個公開行程，不但過程中看起來心情很緊張，會後接受媒體聯訪時更是被問到落荒而逃，讓現場媒體都相當傻眼。



邱臣遠今日上午到新竹清華大學體育館出席“113年稅務盃3對3鬥牛籃球賽租稅宣導活動”，包括中國國民黨籍新竹市議員鍾淑英、陳治雄、吳旭豐、黃美慧、蕭志潔、徐美惠和無黨籍新竹市議員陳啟源都到場與會。但過去高虹安擔任市長時經常陪同出席活動的民眾黨籍新竹市議員李國璋和宋品瑩則未到場。



邱臣遠會後接受媒體聯訪時，被媒體詢問接任代理市長第一天的心情如何？經過一夜的沈澱，有什麼話想對市民或對高虹安說？



邱臣遠表示，針對高虹安的司法案件，他個人表達支持高提出上訴，對於高個人退黨的決定，也表示尊重。他認為市政是一棒接一棒，他也承諾市民，未來市政絕對不會有任何延宕，他會專心市政，讓市政可以正常運作，並兌現高在選前對市民相關政見的承諾，包含高在任期內推動已略見成效的相關政策，他都會持續延續，他與市府團隊都會努力讓市政持續穩健向前。



媒體接著追問邱臣遠對於“內政部”昨日火速對高虹安停職的看法？未來市政是否會徵詢高的意見？高是否會成為地下市長？邱是否會變成魁儡市長？等問題時，顯然招架不住，遲疑了3秒鐘後，隨即被身邊的幕僚推上車，完全不管媒體在後追問，落荒而逃，只留下現場滿臉錯愕的媒體面面相覷。