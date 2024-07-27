陳啟源：司法應獨立超然　盼能還高虹安清白

無黨籍新竹市議員陳啟源。（中評社 盧誠輝攝） 中評社新竹7月27日電（記者 盧誠輝）已退出台灣民眾黨的新竹市長高虹安因涉嫌詐領助理費案，26日一審被依依貪污治罪條例判處有期徒刑7年4月，褫奪公權4年，並從26日起開始停職，由同黨籍副市長邱臣遠代理市長。對此，無黨籍新竹市議員陳啟源接受中評社訪問表示，司法應獨立超然，盼能儘快還高清白，對邱接任代理市長也很有信心。



陳啟源已連任4屆新竹市議員，2007年加入中國國民黨，但從2009年開始，都以無黨籍身分參選新竹市議員，2022年加入由民眾黨新竹市議員李國璋和宋品瑩發起的新竹市議會新聯線政團，並擔任副總召。



對於高虹安一審遭重判，陳啟源認為，司法應該獨立超然，高過去擔任“立委”時辦公室的公積金制度只是跟著前“立委”李俊俋的做法，沒想到就出事了，那司法是否也應該去調查李俊俋？去調查一下整個事情的脈絡，到底是哪個環節出了問題？他還是相信司法是公正的，希望能儘快還高清白。



對邱臣遠接任新竹市代理市長是否有期待？陳啟源強調，邱之前就是副市長，本來就對市政相當嫻熟，未來他相信在邱代理市長的帶領下，一定能把高虹安留下的許多未盡的職責，盡全力去完成，實現對市民的承諾，而新竹市議會也會全力和新竹市府合作，為市民的福祉來做把關與努力。