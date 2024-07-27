高虹安感性告別退群組　同仁感傷不捨喊加油

高虹安在23日凱米颱風前最後一次公開露面走出市府。（中評社 資料照） 中評社新竹7月27日電（記者 盧誠輝）已退出台灣民眾黨的新竹市長高虹安因涉嫌詐領助理費案，26日一審被依依貪污治罪條例判處有期徒刑7年4月，褫奪公權4年，並從26日起開始停職，由同黨籍副市長邱臣遠代理市長。對此，高在26日晚間在市府內部公務群組感性發文告別後隨即退出群組，讓昔日幕僚與市府同仁相當感傷與不捨，除狂留言喊加油，也有許多同仁說會等高回來再一起打拚。



高虹安26日一審遭判重罪後，“內政部”也火速宣布即刻將高停職。高結束在新竹市府的最後一天市長工作後，在26日晚間9點11分突然在市府內部公務群組感性發文告別表示，“謝謝市府同仁關心和鼓勵。很抱歉，因為地方制度法的規定，虹安的市長職務自今日起需暫時停權，並由臣遠代理市長。非常感謝大家過去在市政上的付出和貢獻，我將先離開市政群組，未來也請大家持續精進落實、戮力以赴，全力協助臣遠代理市長推動市政，完成對新竹市民的承諾”並署名“虹安 07.26.2024”。



高虹安此番感性告別也讓昔日幕僚與市府同仁看了相當感傷與不捨，紛紛留言表示“市長加油！等你回來”、“我們會繼續努力，相信市長很快會回來”、“我們會幫你守護新竹”、“等你再度帶領我們一起打拚”。高則在發文後4分鐘的9點15分退出群組，即便高已看不到留言，不少同仁仍持續隔空送暖說“公道慢點到，但是已在路上了”。



接任新竹市代理市長的邱臣遠也在高虹安退出群組後8分鐘的晚間9點23分，發文為高加油打氣說“虹安市長加油，大家加油！我們一起穩健推動市政工作，用成績回應廣大市民。”



相較於高虹安昔日幕僚與同仁的感傷與不捨，過去和高就情同姊妹、曾為高市府時期第一任發言人的新竹市府民政處長施淑婷則顯得相當堅強與淡定，她告訴中評社，這只是一審判決，未來還有二審官司要打，她對二審是否能還高清白也相當有信心。