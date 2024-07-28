中評關注：高虹安的人生颱風天才剛開始

高虹安遭停職前最後一次主持防颱會議。（照片：新竹市政府提供） 中評社新竹7月28日電（記者 盧誠輝）已退出台灣民眾黨的新竹市長高虹安涉嫌詐領助理費案，26日一審被依貪污治罪條例判處有期徒刑7年4個月，褫奪公權4年，並即刻遭“內政部”停職。高隨後在臉書發布聲明強調，對判決感到無比荒謬與震驚，將提出上訴，盼二審能還她清白。但若翻開台灣的司法史，雖然過去因詐領助理費一審遭重判、二審改判無罪的案例不是沒有，但其實並不多，高若想在二審翻盤需要很拚，所以高的人生颱風天恐怕才剛開始。



高虹安一審遭重判後，不論是高在臉書發長文舉新黨主席吳成典過去擔任“立委”時涉嫌詐領助理費案，或是民眾黨發布聲明舉民進黨籍新北市議員周雅玲和前民進黨“立委”陳賴素美的詐領助理費案來反駁，重點是這3案一審不是無罪就是輕判，而在高一審已遭重判的既成事實下，多說無益，該如何謹慎面對二審？是否改變訴訟策略？才是高接下來應該要去嚴肅面對的課題。



過去高虹安因為扛著民眾黨唯一執政縣市長的招牌，為了保住官位和延續民眾黨的政治能量，所以在一審始終採取無罪答辯，因為若採取認罪換輕判的策略，不但市長寶座不保，也會大傷民眾黨的白色形象，但這樣的結果換來的卻是在一審遭重判7年4月。

