中評鏡頭：旗山糖廠奉石頭公源自日據時代

旗山糖廠供奉石頭公園自日據時代。（中評社 方敬為攝） 中評社高雄7月29日電（記者 方敬為）高雄“旗糖農創園區”前身為日據時代“旗山製糖廠”，為當地熱門觀光景點，園區保留老糖廠遺跡，並將舊的員工宿舍群改建為農創基地，販售農特產品及文創商品，每逢假期遊客如織，園區入口處供奉一塊石頭，為當地特殊的“石頭公”信仰，據說是從日據時代流傳迄今，當年糖廠營運不順，因此從附近“旗尾神社”前搬來該石“鎮煞”化解。



旗山糖廠創建於1909年，日據時代原名旗尾糖廠，是日據台灣建造的42座糖廠之一，主要業務以特製白糖為主，為當時進貢日本天皇的御用糖。爾後糖業興盛，附近蓋起許多員工宿舍供糖廠員工居住，更促成當地村落的形成。台灣光復後由台糖公司接管營運，持續生產白糖，後因為產業轉型，旗山糖廠於2002年停止運作，並轉型成“旗糖農創園區”。



旗糖農創園區除了展售農特產品，還有台糖生產的特色冰棒，為遊客到訪必買商品，園區內保留老糖廠遺跡，並將舊的員工宿舍群改建為農創基地，每逢假期遊客如織，成為旗山當地熱門景點。



園區內保存日據時代遺留下的辦公廳舍，其中廠長辦公室最具代表性，採拱廊造型迴廊設計，銜接東西兩棟的製糖辦公室，建築外觀以西洋式紅磚黑瓦打造，別具特色，此外，園區內也保留自日據時代流傳至今的“石頭公”信仰。



據傳，由於旗山糖廠成立初期，營運不順利，於是從附近的旗尾山神社運來該顆石頭，作為風水鎮煞之用途，因此有許多人會跟著參拜石頭公，並延續至今，拜石頭公的意義也從鎮煞轉變為求財，在台灣簽“六合彩”盛行時期，許多人還會特別來拜石頭公保庇中獎，現在石頭公前的香爐就寫上“招財進寶”，相當有趣。