黨紀處理顏寬恒？朱立倫：按慣例處理

國民黨主席朱立倫受訪談新竹有無可能藍白合的問題。（國民黨提供） 中評社台北7月28日電（記者 張嘉文）已退出台灣民眾黨的新竹市長高虹安因涉嫌詐領助理費遭一審判刑7年4個月，並即刻遭“內政部”停職，接下來她若請辭新竹市長進行補選，有無藍白整合可能？中國國民黨主席朱立倫今天對此表示，還沒存在的事情不予討論，現在應集中在有關全台各地的災後重建，地方都希望全力爭取“中央”補助，讓各地重建盡快復原。



對於顏寬恒涉貪一審共判8年4月，國民黨採納考紀會主委黃怡騰的意見，等判決確定的結果再來處理，引來綠營批評。朱立倫表示，有關黨紀處分，都依照過去慣例來處理，不需要綠營指指點點。



但朱立倫也表達了挺高虹安的立場，他說，希望高虹安能替自己爭取清白，追求司法公平正義，接下來不管二審或其他法律努力，都能提供相關證據證明清白。



朱立倫今天早上前往彰化，陪同黨籍的彰化立委、也是未來競選彰化縣長熱門人選謝依鳳勘災，以及出席國民黨在彰化舉辦的國會改革說明會。朱立倫接受媒體訪問時做出以上表示。



朱立倫強調，此次風災讓彰化以南都大淹水，農業損失嚴重，“中央”必須要負責任重建，減輕地方負擔，補償地方損失。



談到黨籍台中立委顏寬恆也遭台中地方法院犯貪污罪處7年10月並褫奪公權3年、偽造文書6月（得易科罰金），仍可上訴一事。



朱立倫說，對於所有黨籍同志遇到這樣的問題，都是希望全力爭取清白，也相信全力努力，也能讓司法公正找回自己的清白。