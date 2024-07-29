中評專論：綠營推台海戰爭大片 不寒而慄

由挺綠企業家曹興誠、中華電信等投資拍攝，賴政府文化部黑潮計劃支持的劇集《零日攻擊ZERO DAY》，以台海戰爭為場景，引起熱議。(照:《零日攻擊ZERO DAY》臉書粉絲頁) 中評社台北7月29日電（記者 林淑玲）由挺綠企業家曹興誠、中華電信等投資拍攝，“賴政府”的“文化部”黑潮計劃支持的劇集《零日攻擊ZERO DAY》，呈現大陸攻台造成台灣社會大動蕩、股市崩盤、金融斷鏈等場景看了怵目驚心，日前發布17分鐘前導片後引起熱議。這部綠營宣傳片引來兩個截然不同的觀點，​​獨派聚焦在台灣社會遭外力滲透與認知作戰威脅，但更多民眾是看了不寒而慄，質疑民進黨政府非要讓家園陷入戰爭邊緣嗎？



《零日攻擊ZERO DAY》日前舉行記者會，​​​​說明該片是由賴清德競選影片“在路上”導演羅景壬等人操刀，獲“文化部”黑潮計劃支持，同時務求貼近真實，顧問指導包括政治顧問前“國安會”副秘書長林錦昌（該片監制）、軍事顧問“國防院”副院長蘇紫雲、信息認知戰顧問黑熊學院院長、綠委沈伯洋等人。​​​​片中出現許多類似軍方與政府部門的場景，十分逼真。​​故事背景為台海開戰時的台灣社會，包括外國撤僑、股市崩盤、銀行擠兌等，此外則極盡醜化支持兩岸和平統一的民眾。但或許是較為敏感，劇情中並未涉及美國、日本是否馳援與撤僑。不過男主角卻是由日本男星演出。



《零日攻擊》將在2025年播出，​​斥資新台幣2.3億元拍攝。​​金主、聯電創辦人曹興誠日前在記者會提到“面對台海危機，最重要的是台灣人民的認知與準備。”毫無疑問的，這是一部獨派宣傳片，​​全片彰顯大陸對台的軍事威脅，非軍事層面的滲透與破壞，號召全民保台，最後還在片尾打上“沒有自由就不是台灣”，與民進黨推動全民防衛、以反滲透法偵辦從事兩岸交流人士相互呼應。

