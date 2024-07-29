中評關注：民進黨不改立場 兩岸關係難轉圜

賴清德的兩國互不隸屬立場不轉，兩岸很難有撥雲見光的可能。（中評社資料照） 中評社台北7月29日電（記者 張嘉文）0214金門事件敲定兩岸代表在30日於金門金湖飯店進行善後事宜討論，該事件造成兩名大陸漁民喪命，至今已超過5個月，此次如協商順利，台方當天就會將2名罹難者遺體和船隻送回大陸，也會給予罹難者家屬一筆慰問金。



這是民進黨賴清德520上任後，兩岸之間少見的良善氛圍好消息，但要依此樂觀預判接下來的兩岸能撥開烏雲見光，可能仍要打上一個大大問號。尤其依民進黨過往操作大內宣的套路，此次協商會不會營造出即便在賴清德提出所謂“兩國互不隸屬”的新“兩國論”背景下，兩岸仍有溝通協商，包裝成賴上任後的一大突破，後續必須再觀察。



再加上30日當天，被視為反中色彩鮮明的“對中政策跨國議會聯盟”（IPAC）年度峰會也將於台北舉行，目前據稱賴清德及蕭美琴皆受邀發表談話，屆時會不會再提“兩國互不隸屬”？再擺出對大陸強硬態度？進而增加整個台灣社會的反中氛圍，都可能讓兩岸的敵意螺旋再往上升。如此進一小步，退一大步的兩岸關係，似乎很難讓人有樂觀期待。



陸委會28日表示，兩岸因受到凱米颱風影響而延期的0214金門事件善後事宜討論，經兩岸雙方密切溝通後，已商定於7月30日依原定規劃在金門金湖飯店繼續進行。



特別的是，協商確定成行的消息一出，就有親綠媒體搶先透露，大陸將派出海協會一名處長等相關人士，台方有陸委會、海基會及“海巡署”人員，將於金門簽定協商共識。這就讓人嗅出，賴政府似乎希望傳達兩岸溝通協商層級有所突破的訊號。

