劉復國：賀錦麗四優勢　特朗普難一面倒領先

政治大學國際關係研究中心研究員劉復國。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北7月29日電（記者 鄭羿菲）針對美國大選，政治大學國際關係研究中心研究員劉復國接受中評社訪問表示，美國總統拜登的民調在辯論會前其實與美國共和黨總統候選人、前總統特朗普旗鼓相當，拜登退選，副總統賀錦麗8月中獲民主黨代表大會正式提名後，整體氣勢就會回升，這場選戰會非常熱鬧，不會是特朗普一面倒領先的情勢。



劉復國分析賀錦麗具4點優勢，一、年輕。二、少數種族背景。三、女性。四、過往檢察官打擊惡勢力的形象，民主黨已開始發動文宣，形塑特朗普對決賀錦麗是“罪犯與檢察官”的形象。這些都有助賀錦麗爭取選民支持。



劉復國為英國赫爾大學（The University of Hull）政治學博士，曾任政治大學創新國際學院院長、國際關係研究中心美國與歐洲研究所所長，現為政治大學國際關係研究中心研究員，研究專長包括亞太區域安全、國家安全、外交政策、美國東亞戰略。



劉復國接受中評社訪問表示，82歲的拜登在辯論會前，在美國7個搖擺州的民調基本上都還微幅領先，但在辯論後，民調持續下滑，甚至在特朗普槍擊案後，歐洲雜誌曾貼切形容“一顆子彈打了特朗普，結果殺了拜登”，拜登的民調就此大勢已去。拜登退選不只是個人大選的問題，還有美國國會三分之一席次議員與州長改選的問題，拜登若不退，民主黨恐怕得丟掉許多席次。

