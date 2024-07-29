中評關注：邱臣遠扛得住柯P故鄉主場優勢？

邱臣遠在27日接任代理市長後第一天開始跑公開行程。（中評社 資料照） 中評社新竹7月29日電（記者 盧誠輝）新竹市長高虹安涉詐領助理費案，26日一審被依貪污治罪條例判處有期徒刑7年4月，褫奪公權4年，隨即宣佈退出台灣民眾黨，也立即遭“內政部”停職，由同黨籍副市長邱臣遠代理市長。邱臣遠是非典型政治人物，從政迄今才5年，華麗轉身後是否扛得住民眾黨主席柯文哲家鄉故鄉主場，有待觀察。



1981年出生的邱臣遠長相帥氣，43歲的三寶爸，他也和高虹安一樣，2020年當選民眾黨不分區“立委”前，完全是政治素人。據指出，邱家早年經營香雞城和羊肉爐等事業，家境原算不錯，因轉型不順家道中落，邱不得不提早進入社會，15歲就讀復興商工廣告設計科夜間部時就開始半工半讀。



邱臣遠過去接受媒體訪問時曾回憶起那段艱辛的日子說，“每天清晨4點就到早餐店打工，然後傍晚才到學校上課。”邱後來到希爾頓飯店打工，經常到“總統府”、“外交部”、台北賓館從事外燴服務，從李登輝到陳水扁時代的“國宴”，他都經歷過，因而產生嚮往，並暗自期許自己有天也能成為座上賓。



邱臣遠復興商工畢業後，在親戚介紹下進入萬泰銀行擔任票交員，每天騎機車到處跑，後來銀行推出現金卡業務，邱便轉任業務員，拚命掃街擺攤，不到20歲就贏得銷售冠軍，也賺進人生的第一桶金。邱退伍後又重返萬泰銀行上班，並主動請調企業金融部門，從存放款一路做到徵授信等業務，持續累積金融知識與經營中小企業的眉角。



2008年，當時年僅27歲的邱臣遠，在友人引薦下，加入台灣AMI集團遠赴越南開發市場，從事食品原料、生技、咖啡、茶葉等外銷事業，搖身一變成為越南台商，邱更在不到30歲就成為AMI集團越南公司及亞太區負責人，並選上世界台商總會青商會長。2019年民眾黨成立後，邱透過海選意外獲得柯文哲青睞，並順利當選不分區“立委”。



邱臣遠選上“立委”第2年開始擔任民眾黨“立院”黨團總召，和當時擔任副總召的高虹安培養出好默契與好交情。邱在擔任“立委”期間也毫不掩飾自己對港星劉德華的喜愛，不但曾在西洋情人節在“立院”大秀歌喉唱偶像的歌，還曾在“立院”發送裡面裝滿邱親自錄製演唱劉德華歌曲的USB，和“立院”同仁分享自己的好歌喉。邱過去也經常受訪暢談他收集偶像唱片、海報與每年都到香港和偶像相聚的小故事，甚至還自稱是“立院劉德華”，就連英文名字都叫“Andy Chiu”。