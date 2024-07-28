高雄市府：颱風淹水台積電建廠未受影響

高雄市經發局長廖泰翔（左2）28日視察台積電建廠中的楠梓產業園區。（圖：高雄市政府提供） 中評社高雄7月28日電（記者 蔣繼平）南台灣日前受到凱米颱風影響導致淹水災情，針對是否影響台積電建廠進度，高雄市政府經濟發展局28日前往楠梓產業園區進行勘察後表示，園區內排水系統及滯洪池於颱風期間均發揮功能，無造成淹水災損，因此未影響區內台積電高雄P1、P2建廠，28日完成工區施工安全確認及環境清理後，29日將立刻繼續建廠作業。



台積電公司在楠梓產業園區一期園區已於2022年9月取得建照，啟動2奈米先進製程第一期建廠，預計2024年量產。台積電27日對外表示，颱風期間，北中南各廠區生產正常，沒有受影響，高雄建廠中的2奈米廠，也一切均安。



針對楠梓產業園區情況，高雄市經發局28日進行勘察後表示，目前施工部分設施圍籬倒塌皆陸續完成復原，區內排水系統及滯洪池於颱風期間均發揮功能，無造成淹水災損，並且未影響區內台積電高雄P1、P2建廠，當天完成工區施工安全確認及環境清理後，隔天立刻繼續建廠作業。



另外，高雄市經發局表示，針對仁武、和發與本洲產業園區，各園區服務中心已加速復原各項基礎設施，針對廠商災損，也將對接經濟部復建服務團以及相關資源，讓災後復建工作有效完成多面向整合，使區內廠商恢復正常營運。



楠梓園區開發單位表示，園區基地出流管制設施設計體積共計54064立方公尺，安全係數達1.49，已高於規定安全係數1.2之標準，能確保設施施作後不影響該區域之排水逕流通過，亦不增加下游排水之負擔。另外台積電公司於災後投入人力機具協助園區周邊市區道路後昌路及學專路清潔灑掃工作，以協助恢復園區周邊市容及社區居民回歸正常生活。