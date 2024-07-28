遭逢颱風攪局　2024佛光盃圓滿閉幕

“2024佛光盃大學籃球邀請賽”歷經6天的鏖戰，28日圓滿落幕。（圖：佛光山提供） 中評社高雄7月28日電（記者 蔣繼平）“2024佛光盃大學籃球邀請賽”有來自海內、外16支勁旅爭戰，期間遭逢凱米颱風來攪局，選手仍展現絕佳戰力，賽程28日進入最後一天，冠亞軍爭霸緊張刺激，讓觀眾看得血脈賁張，經過一番鏖戰，女籃由來自日本的武庫川女子大學封后，男籃由台灣政治大學稱王。



為期6天的佛光盃球賽在激烈的冠軍爭霸戰分出勝負後落幕，女籃冠軍戰佛光山佛光大學58：80不敵日本強敵武庫川女子大學；壓軸男籃冠軍戰政治大學激戰馬來西亞，宋昕澔關鍵3分奠定政大領先優勢，74：66成功把冠軍留在台灣。



閉幕式有球隊球員、觀戰球迷、球迷等數千人參與，在菲律賓光明大學啦啦隊“Be the Light！”歌舞的帶動，以及佛光山“祥龍”升空獻瑞，讓全場歡愉的氣氛再掀高潮、熱情嗨翻，大家相約“2025佛光盃”再見，延續佛光盃“三好”的精神。



國際佛光會署理會長慈容法師、佛光山慈善院長依來法師、佛光山常務副住持慧傳法師、三好體協副會長暨菲律賓佛光山總住持永光法師、國際佛光中華總會祕書長覺培法師、佛光祖庭宜興大覺寺都監妙士法師、南屏別院住持妙樂法師、佛光山寺叢林學院院長妙南法師等。三好體協會長劉招明、佛光大學校長何卓飛、高雄市運動發展局局長侯尊堯等人都出席佛光盃閉幕式。



閉幕式致詞上，慧傳法師說，“佛光盃球賽過程”中大家共同體現“面對困難勇於承擔的精神”別具有意義。他勉勵所有球隊球員將佛光盃“以球會友”及“三好”、“勇於承擔”的精神都帶回僑居地，落實於生活中。劉招明肯定與會團隊及工作人員的參與協助，共同成就“佛光盃球賽”圓滿結束，並感念星雲大師創立“佛光盃”籃球賽，讓海內外球隊“以球會友”，盼善緣好因傳播帶到社會及全世界。