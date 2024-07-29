施正鋒：兩屆美國大選綠都押錯寶　有夠白痴

前東華大學原住民民族學院院長、前喜樂島聯盟主席施正鋒。（中評社 楊騰凱攝） 中評社台北7月29日電（記者 楊騰凱）東華大學原住民民族學院前院長施正鋒向中評社表示，11月美國總統大選的勝負還很難預測，但民進黨政府2016年押寶民主黨希拉里，2020年押寶共和黨特朗普，連兩屆大選都押錯寶，真的是白痴，這顯示民進黨根本沒有專家可以判斷美國政局。



施正鋒分析，先前特朗普放話要台灣繳交保護費，好像叫台灣當看門狗，還要自己買骨頭，這講話實在很難聽。但我們仍要注意其弦外之音，是不是暗示美國要往後退，已經不需要台灣了。



美國總統拜登日前已宣布退出2024年大選，並表態支持副手哈里斯接棒參選。



施正鋒為美國俄亥俄州立大學政治學博士，曾任東華大學原住民民族學院院長、淡江大學公共行政學系系主任、東華大學民族事務與發展學系教授、台灣國際研究學會理事長，亦曾擔任喜樂島聯盟主席，但後來已退黨。施正鋒曾是呂秀蓮政治幕僚。



施正鋒指出，拜登2020之所以能擔下民主黨的大旗，主要也是因為民主黨內部光譜實在太大，有自由派也有比較偏保守的，拜登是少數大家願意妥協的一個點，雖然年紀大了點，但是過去整體表現中規中矩，還可以接受。至於哈里斯基本上也是代表這一塊，就是民主黨內部不容易整合，哈里斯是少數的妥協點。要留意的是，捐款是美國選舉很重要的指標，哈里斯的捐款看起來有一定行情，換言之，特朗普未必穩操勝券。



施正鋒表示，回顧2016年美國總統大選，共和黨特朗普在多數民調不看好的情況下勝過民主黨希拉里，事後回頭檢視，會發現只使用手機的年輕人在民調當中不容易被抽樣到，就像台灣這幾年也一直在調整年輕人手機族的加權比例。另外可能有一些特朗普的支持者性格非常保守，不大願意透露他們其實支持特朗普。所以到底美國的民意如何，其實並不容易判斷。