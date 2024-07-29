辦高虹安案升官　王鴻薇諷為綠辦事官運亨通

藍委王鴻薇盤點，因為辦高虹安案而升官的司法人員。（王鴻薇臉書） 中評社台北7月29日電／新竹市長高虹安涉貪案26日遭判處7年4個月，而起訴高虹安的檢察官在同一天被升任為主任檢察官。中國國民黨籍“立委”王鴻薇揭露，光高虹安案就有4位司法人員升官晉爵，司法權一旦去為執政者追殺政敵、在野黨，公信力只會蕩然無存。她諷刺說，為黨辦事官運亨通，不順黨意拔權貶官。



王鴻薇28日在臉書指出，辦高虹安成司法終南捷俓，為黨辦事官運亨通，不順黨意拔權貶官。民進黨毫不掩飾的向司法權伸手，已經是明擺著的事實。她27日就指出，公訴高虹安的檢察官於高虹安宣判當日升官。日前民進黨籍前桃園市長鄭文燦涉貪案，也是故意選在他生日那天發動聲押，為了執政者的這種“惡趣味”，司法人員都可以配合辦理。



王鴻薇盤點，高虹安案有多少司法人員升官晉爵：



1、現任“法務部長”鄭銘謙，他在廉政署長任內發動偵查林姿妙涉貪案，北檢檢察長任內起訴高虹安，後受賴清德欽點升任“法務部長”。

2、盧慧珊，他是負責偵查、公訴論告高虹安涉貪案的檢察官，現在已經升任新北地檢署主任檢察官。

3、許慈健，辦高虹安詐領助理費案北機站副主任，調升廉政處賄選查察科長，負責2024“總統”及“立委”查賄工作。

4、廖建傑，身為高虹安案的審判長，該案判決之後，已經從台北地院升至台中高等法院。

