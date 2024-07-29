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大陸32軍機艦四面包台 距基隆僅97浬
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2024-07-29 10:52:21
大陸解放軍進入台海周邊空域活動示意圖。（圖：台軍方提供）
中評社台北7月29日電／台灣軍方今天表示，從28日上午6時，迄29日上午6時止，偵獲大陸軍機18架次，其中有13架次逾越“海峽中線”，進入台灣北部、中部、西南、東部空域，距離基隆僅97海浬；14艘次大陸軍艦，持續在台海周邊活動。
從台軍方公布大陸軍機航跡圖顯示，昨上午7時37分起，有2架次主、輔戰機越“中線”，其中1架次進入台北部應變區，距離基隆僅97海浬。軍方表示，已運用任務機、艦及岸置飛彈系統嚴密監控與應處。
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