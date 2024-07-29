金門撞船案明協商　王鴻薇：盼兩岸善意堆積

藍委王鴻薇接受訪問。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北7月29日電（記者 張嘉文）0214金門撞船事件延宕逾5個月，兩岸代表30日將在金門重啟協商，並簽署共識書。中國國民黨籍“立委”王鴻薇今天向中評社表示，金門事件如能獲得解決，對這陣子相當緊張的金廈海域情勢緩和有很大幫助。雖然不代表未來兩岸緊張情勢就能完全獲得解決，但至少兩岸之間如發生衝突、歧見，還是有辦法來做一些協商溝通和解決。



王鴻薇認為，下一步比較希望看到“行政院”能落實日前“立法院”通過的解除赴陸觀光禁團令決議，如果大陸方面能有善意回應，同樣開放大陸團客到台灣來觀光，這樣兩岸才是逐漸往比較好的方向去進行。



0214金門事件敲定兩岸代表在30日於金門金湖飯店進行善後事宜討論，該事件造成兩名大陸漁民喪命，至今已超過5個月，此次如協商順利，台方當天就會將2名罹難者遺體和船隻送回大陸，也會給予罹難者家屬一筆慰問金。



王鴻薇今天在“立法院”接受中評社訪問時對此表示，在撞船事件後，兩岸其實又陷入了一個冰點，再加上賴清德上任後的兩國互不隸屬言論，都讓這陣子包含金廈海域情勢非常緊張，另外包括澎湖漁船遭大陸方面扣留等等的事件延伸，都讓兩岸之間產生很多摩擦、衝突。

