金門撞船事件明協商　陸代表以紅會名義參與

金門縣紅十字會總幹事呂忠飛。（中評社 方敬為攝） 中評社金門7月29日電（記者 方敬為）0214陸籍漁船翻覆案延宕逾5個月，兩岸30日將在金門重啟協商。29日下午陸方代表及罹難漁民家屬將先抵達金門，金門縣紅十字會總幹事呂忠飛將代表紅十字會接待。他接受中評社訪問表示，由於陸方代表是以泉州紅十字會的名義前來，金門紅會雖然是配合單位，但仍全力協助，希望兩岸能早日達成共識，讓事件落幕，金廈回歸平靜。



0214陸籍漁船翻覆案兩岸代表原商定於24日在金門金湖飯店重啟協商，並擬於會上簽署共識。卻因凱米颱風攪局，金廈小三通停航，陸方代表無法抵金，迫使協商延期，擇定30日復談。具掌握流程，29日下午2點，陸方人員將自廈門五通碼頭乘船赴金門就位。除了罹難者家屬外，包括海協會協調處長許偉偉、泉州市台港澳辦副主任李朝暉等人，都將以紅十字會高級顧問的名義參與協商。



根據規劃，兩岸代表上午協商順利，並完成簽署共識書後，將直接驅車前往金門縣殯葬管理所辦理公祭，隨後罹難者遺體將運送往金門料羅港，直接從料羅出海返回大陸。



呂忠飛29日下午將代表金門縣紅十字會接待陸方人員，他上午就到水頭碼頭處理另一件人道救助案件，大陸有民眾落海身亡，海漂到金門沿海被撈起。金門紅十字會協助陸籍死者家屬到金門認領遺體。



呂忠飛向中評社表示，金門紅十字會經常處理有關兩岸之間的人道濟助，其實214事件在一開始的時候，若妥善處理，由紅十字會以民間單位、人道協助的方式為主，降低政治與官方色彩，或許不至於如此複雜。還好歷經多時，在兩岸人士共同努力之下，終於事件有望落幕。

