代理新竹市長跑行程　邱臣遠戴尾戒防小人

邱臣遠左手小指戴尾戒。（中評社 盧誠輝攝） 中評社新竹7月29日電（記者 盧誠輝）新竹市長高虹安涉詐領助理費一審被判有期徒刑7年4月，褫奪公權4年遭停職。代理市長邱臣遠今日到新竹市竹蓮寺出席七夕成年禮宣傳活動時，左手小指戴著尾戒。在台灣習俗左手小指戴尾戒有“防小人”的意涵，邱透過幕僚向媒體表示，他從政以來就一直有戴尾戒的習慣，並沒有什麼特別意涵。



傳出有意角逐新竹市長的中國國民黨籍“立委”鄭正鈐今日也現身這項活動，就坐在邱臣遠身旁，兩人不斷低頭咬耳朵。會後鄭告訴中評社，媒體誤解他的話，他的原意是未來有關新竹市長選舉，黨中央自然會有相關的考量與規劃，他身為新竹市選出來的國民黨籍區域“立委”，當然就是隨時做好準備，繼續為新竹市民打拚。



新竹市竹蓮寺七夕成年禮宣傳活動，新竹市議員幾乎全都到場。七夕成年禮是新竹市竹蓮寺特有的民俗慶典，從2002年開始舉辦至今已有22年歷史，每逢黃曆7月7日七夕情人節當天，廟方都會依循古禮盛大舉辦“做十六歲”成年禮，透過讓已滿16歲的青少年體驗“輭轎腳”、“脫券”、“飲成年酒”的完整古老儀式，象徵孩子已正式“轉大人”。



邱臣遠致詞時特別感謝竹蓮寺長期以來對地方事務的熱忱，致力於傳承珍貴地方文化，在外來文化大量湧入的時代，仍堅持傳統，一起為捍衛傳統文化價值而努力，透過古禮保留傳統習俗，喚起民眾對傳統文化的重視。



新竹市府民政處長施淑婷也期盼，透過成年禮儀式讓城市裡更多的孩子能體驗傳統文化，透過“轉大人”儀式的洗禮，祝福每位孩子在人生旅途中永遠懷抱學想、不斷追求卓越、保持堅持不懈的態度。



邱臣遠今日有別於27日接任代理市長後首次出席公開行程時，致詞前頻低頭看稿、致詞時不小心吃螺絲、會後接受媒體聯訪時被問到語塞被幕僚推上車快閃離開等狀況。邱今日連跑3場活動則表現得相當沉穩，致詞前不用再看稿，致詞時也台風穩健、口條清晰。會後接受媒體聯訪時有問必答，看來邱經過周末假日的沉澱與調適後，已逐漸適應代理市長的生活。