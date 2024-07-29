美麗島民調：民眾黨好感度跌到創黨低點

民眾對民眾黨的好感度。(圖:《美麗島電子報》) 中評社台北7月29日電／《美麗島電子報》29日公布7月民調，針對政黨表現，結果顯示46.9%對民進黨有好感（其中8.5%很有好感、38.4%有些好感），比上月減少2.3個百分點；32.3%對國民黨有好感、31.6%對民眾黨有好感。值得注意的是，美麗島電子報分析，民眾本月對民眾黨的好感回落至創黨以來低點。



民調呈現，有52.0%的民眾滿意賴清德執政表現（其中10.8%很滿意、41.2%還算滿意），比上月增加4.4個百分點，有30.1%不滿意（其中12.2%很不滿意、17.9%有點不滿意）比上月減少4.6個百分點，未明確回答有17.9%。



在政黨好感度方面，46.9%對民進黨有好感；但也有40.7%對民進黨反感（其中17.1%很反感、23.6%有些反感）、比上月微降0.2個百分點；未明確回答有12.4%。民調分析，此變動皆在抽樣誤差範圍內，顯示民眾本月對執政的民進黨印象評價大致呈現分歧。



在國民黨的好感度方面，民調結果顯示32.3%有好感（其中3.7%很有好感、28.6%有些好感）比上月減少2.1個百分點，52.5%對國民黨反感（其中19.6%很反感、32.9%有些反感）則比上月減少1.5個百分點，未明確回答有15.2%；變動皆在抽樣誤差範圍內，民眾本月對國民黨的印象評價仍超過半數給予負評。



民眾黨方面，民調顯示31.6%對民眾黨有好感（其中4.2%很有好感、27.4%有些好感）、比上月減少3.1個百分點，也有49.6%對民眾黨反感（其中23.8%很反感、25.8%有些反感）、比上月減少0.9個百分點，未明確回答有18.7%。美麗島電子報分析，民眾本月對民眾黨的好感回落至創黨以來低點，對民眾黨的反感則自去年11月以來在5成左右擺盪。



此分民調是委託美麗島電子報，由戴立安（問卷設計與分析。並委託畢肯市場研究公司執行電訪）。調查對象為設籍在台灣22縣市，年滿20歲的民眾。調查時間是在2024年07月23日至07月26日。成功訪問1074人（住宅電話752人、行動電話322人），合併樣本在信賴水準95%時的抽樣誤差最大值為±3.0%。