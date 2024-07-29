新竹綠主委施乃如：對邱臣遠聽其言、觀其行

民進黨新竹市黨部主委、市議員施乃如。（中評社 盧誠輝攝） 中評社新竹7月29日電（記者 盧誠輝）新竹市長高虹安涉詐領助理費一審被判有期徒刑7年4月，褫奪公權4年遭停職，由民眾黨籍副市長邱臣遠代理市長。民進黨新竹市黨部主委施乃如接受中評社訪問表示，希望邱接任代理市長後施政能不再有黨派之分，未來她對邱的行事風格會再多觀察，“聽其言、觀其行”，在議會也會繼續強力監督。



施乃如為新竹政治世家“施家班”第二代成員，她的伯父施性忠曾擔任過新竹市長，有2位伯母擔任過台灣省議員、“國大代表”和5屆新竹市議員，原在台北從事服裝設計師工作的她，2014年首度披綠營戰袍便在新竹市第二選區（東區）以5千多票最高票當選新竹市議員，後又在該選區同樣以最高票順利連任2屆新竹市議員，現為民進黨新竹市黨部主委。



施乃如表示，高虹安過去的行事風格，民進黨新竹市議會黨團已經有過很多的批評跟建議了，希望邱臣遠接任代理市長後，能真的好好專心市政，不要再像過去有黨派之分，否則這一定非市民之福。



她指出，因為邱臣遠過去只是副市長，並無法真的當家作主。現在也才剛接任代理市長，所以對邱還需要再多觀察，“聽其言、觀其行”，也要看後續邱在施政上的各項表現，才能判斷他的真正行事風格。



施乃如強調，民進黨新竹市議會黨團對歷任新竹市長一向都是強力監督，包括前新竹市長林智堅在內也一樣，並不會因人而異，所有只要對新竹市政有益的事情，該要求的都會要求，因為身為市議員的責任就是為市民監督市府，做好把關工作，而不是為黨派在監督。