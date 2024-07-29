泉州台港澳辦副主任抵金門　盼台相向而行

泉州市台港澳辦副主任李朝暉（中）陪同罹難漁民家屬抵達金門，台“海巡署”副署長謝慶欽（左）迎接。（中評社 方敬為攝） 中評社金門7月29日電（記者 方敬為）0214金門撞船案延宕逾5個月，兩岸30日將在金門重啟協商。泉州市台港澳辦副主任李朝暉陪同罹難漁民家屬29日抵達金門，台灣“海巡署”副署長謝慶欽等人接待，並同框發表簡短談話。李朝暉表示，今天來善後214事件，呼籲台灣相向而行，妥善解決；謝慶欽則說，希望協商順利圓滿。



根據規劃，30日若能圓滿達成共識，兩具大陸罹難漁民遺體、船隻當天就將由家屬等帶回大陸。有關人士預估中午前能完成所有事宜。



0214金門撞船案兩岸代表原訂24日在金門金湖飯店重啟協商，並擬於會上簽署共識；卻因凱米颱風攪局，金廈小三通停航，陸方代表無法抵金，迫使協商延期，擇定30日復談。



29日下午2點半，陸方人員自廈門五通碼頭循小三通管道抵達金門，台方包括“海巡署”副署長謝慶欽、陸委會法政處長周鳴瑞、金門縣紅十字會總幹事呂忠飛、會長洪國正等人提前到碼頭接待。陸方由李朝暉陪同家屬提前一日到金門場勘，30日將以紅十字會高級顧問的名義參與協商。



李朝暉一行人從客船走下碼頭，謝慶欽便上前迎接，李朝暉表情溫和，與今年2月到金門協商時的氣氛相比，雙方和諧許多。李朝暉並與謝慶欽一同在媒體鏡頭前發表簡短談話。



李朝暉先發言表示，他應台灣海巡單位邀請，陪同罹難漁民家屬再次來到金門，協助處理214事件善後，希望台灣與我相向而行，妥善解決相關事宜。語畢即先行離開，不接受媒體提問。



謝慶欽接著表示，“海巡署”的立場就是全力以赴，讓事件落幕，希望明天的協商可以順利圓滿。同樣不接受媒體提問。



隨後一行人並完成入關程序，驅車前往料羅港瞭解30日運送漁民遺體以及漁船相關事宜，並再赴協商會場“金湖酒店”場勘，未開放媒體採訪。30日預計一早進行協商，順利的話會舉辦公祭，以及將遺體、漁船運回大陸，有關人士預估中午前能完成所有事宜。