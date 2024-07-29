日本扣宜蘭漁船押往石垣島　索150萬日圓

宜蘭籍富申號漁船。（照片：富申漁船南方澳臉書） 中評社台北7月29日電／宜蘭籍“富申號”漁船28日下午4時10分許，在距離蘇澳東方40浬遭日本公務船追逐後被登檢，船長等8人被捕並送往石垣島調查，台“海巡署”獲報後立即派遣宜蘭艦前往協處。該船疑似進入日本與那國島12浬內進行捕撈，經海保廳巡視船發現取締；據稱擔保金為150萬日圓，由駐那霸辦事處協助處理中。



台“外交部”29日表示，該船因違規作業遭取締，已要求日方在船東繳交保證金後儘速釋放人船。



這已是本月第二起台灣漁船遭日本取締。2日發生基隆籍漁船“港福洋266號”在彭佳嶼東北方，暫定執法線外約1.5浬作業，遭日方罰款600萬日圓才獲釋。



漁業署在28日接獲蘇澳漁業電台通報，指宜蘭籍“富申”漁船在當日下午4時10分，於在北緯24度33 分、東經122度36分（距蘇澳40浬，護漁界線外5浬）遭日本公務船追逐，下午4時20分已被日本海上保安廳登檢。



經查“富申”漁船為沿近海作業之漁船，在27日晚間10時3分自宜蘭南方澳漁港出港，船上共8名台籍船員，該船無VMS（漁船監控系統），AIS（船舶自動識別系統）訊號距岸21浬外已無訊號。“海巡署”接獲通報後，立即派遣宜蘭艦趕赴現場協處。



漁業署在28日晚間7時10分接獲“海巡署”勤指中心及駐日代表處通報，日方指“富申”漁船在日本與那國島12浬內進行捕撈，經海保廳巡視船發現，要求停船遭拒；隨後“富申”漁船遭日方登檢，船長等8人已被捕，並送往石垣島調查。據稱擔保金為150萬日圓，由駐那霸辦事處協助處理中。



蘇澳區漁會總幹事陳春生說，越界可能有2種狀況，無害通過或是捕魚作業上的情形，現在日方已經進入司法程序，也有擔保金的問題，若船長返台說明當時狀況，越界若是無害通過，那漁會跟政府必會替漁民爭取權益，籲日本政府能勿枉勿縱，假如真的違法，台灣也願意承受相關法規的懲處。