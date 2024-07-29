陸漁船翻覆案重啟協商　包下五星酒店宴會廳

協商會場金湖酒店太武宴會廳現場拉起紅龍，謝絕媒體採訪。（中評社 方敬為攝） 中評社金門7月29日電（記者 方敬為）0214陸籍漁船翻覆案延宕逾5個月，兩岸30日將在金門重啟協商，陸方由泉州市台港澳辦副主任李朝暉陪同罹難漁民家屬29日抵達金門展開前置作業。台方以高規格接待，協商地點特別安排在金門唯一五星級酒店“金湖飯店”並包下整層宴會廳，禁止閒雜人等進入，連媒體也被謝絕在外，相當慎重。



0214陸籍漁船翻覆案兩岸代表原商定於24日在金門金湖飯店重啟協商，並擬於會上簽署共識。卻因凱米颱風攪局，金廈小三通停航，陸方代表無法抵金，迫使協商延期，擇定30日復談。



29日下午2點半，陸方人員自廈門五通碼頭循小三通管道抵達金門，台方包括“海巡署”副署長謝慶欽、陸委會法政處長周鳴瑞、金門縣紅十字會總幹事呂忠飛、會長洪國正等人提前到碼頭等候，陸方由李朝暉陪同家屬提前一日到金門場勘，30日將以紅十字會高級顧問的名義參與協商。



一行人完成入關程序後，驅車前往料羅港瞭解30日運送漁民遺體以及漁船相關事宜，並再赴協商會場金湖酒店“太武宴會廳”場勘，現場拉起紅龍，謝絕媒體採訪，台方為求慎重，不只正式協商不開放媒體，場勘也不希望有外人在場，還特別派人在出入口把關。



金湖飯店為金門最高級的旅館，台方選定在飯店宴會廳協商，展現高規格接待誠意，金湖飯店的宴會廳可容納近百桌席、自助餐會520人、以及站立式雞尾酒饗宴900人，場地相當寬敞。飯店低調表示，宴會廳這兩天都被包場，不對外開放，有關單位對隱私格外要求。



30日預計一早進行協商，若順利達成共識，將舉辦公祭，以及將遺體、漁船運回大陸，有關人士預估中午前能完成所有事宜。