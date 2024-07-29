民調：逾半民眾不相信15位大法官能超越黨派

超過半數民眾對“司法院”目前15位大法官能否超出黨派，獨立行使職權不受任何干涉而有所疑慮。（圖:《美麗島電子報》提供） 中評社台北7月29日電／“憲法”法庭19日裁准“國會”改革法案暫時處分，引發朝野關注。由於現任15位大法官都是蔡英文提名。至今年10月31日，將有7位任期屆滿，由賴清德提名新任大法官。根據《美麗島電子報》今天公布最新民調，結果有超過半數民眾對“15位大法官能否獨立行使職權”存有疑慮。



賴清德本月已核定成立“司法院”大法官提名審薦小組”負責提名新任7位大法官，蕭美琴擔任審薦小組召集人。賴16日出席第一次會議時表示，各界對於大法官人選有著高度期待，請審薦小組持續傾聽各方意見、廣納優秀人才，一起推出符合社會期待的人選，咨請“立法院”同意通過。



民調內容問及民眾“目前“司法院”15位大法官是蔡英文擔任“總統”時提名而且“立法院”同意，當時民進黨“立委”席次超過半數是“國會”最大黨。您相不相信目前“司法院”15位大法官能夠超出黨派，獨立行使職權，不受任何干涉”，結果有36.0%民眾表示相信（其中11.0%很相信、25.0%還算相信），51.5%不相信（其中27.5%很不相信、24.0%有點不相信），未明確回答有12.5%。



換言之，超過半數民眾對“司法院”目前15位大法官能否超出黨派，獨立行使職權不受任何干涉而有所疑慮。



該民調由美麗島電子報委託戴立安（問卷設計與分析。並委託畢肯市場研究公司執行電訪），調查範圍為全台22個縣市，對象為設籍在調查範圍，年滿20歲的民眾，自7月23日與7月26日（7月24日與25日因颱風停班未執行）由訪員進行的電腦輔助電話訪問方式，採住宅電話與行動電話雙架構抽樣，成功完訪1074人（住宅電話752人、行動電話322人），合併樣本在信賴水準95%時的抽樣誤差最大值為±3.0%。