台“國防大學”理工教授被挖角　綠批校方扣人

綠委林岱樺（左二）接受軍職教師家屬的陳情書。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北7月29日電（記者 張穎齊）台灣“國防大學”理工學院5名教授、副教授完成應盡的最少服役年限，上半年就依法申請退伍欲跳槽民間機構，預定8月1日報到，迄今尚未拿到退伍令。心急如焚的當事人找上民進黨籍“立委”林岱樺今日在“立法院”召開記者會，大陣仗出動家屬、律師，爭取依法退伍權益。出席記者會的“國防大學”教育長李成中回應指出，這幾位老師很優秀，因應大量的資源科技，需要優秀的教師，因此極力慰留，希望為“國”留才。



林岱樺不滿校方說法，要求“國防大學”30日中午以前核准他們退伍，因他們8月1日就要到新單位工作。李成中卻未承諾，表示希望時間給點彈性，會朝“立委”說的方向進行。林岱樺直搖頭，要求“國防大學”就這麼辦。



根據林岱樺提供的資料，5名教師包括蔡上校、李上校、潘上校、蔡上校、曾中校。據指出，5人皆是資深的教授與副教授，他們在今年上半年提出退伍申請，一直未獲批准，當事人也多方陳情。7月中在“國防部”的記者會上，“國防大學”理工學院院長崔怡楓少將答覆表示，目前正在依規定實施退伍作業當中，並沒有特地阻攔。但當事人迄今尚未拿到退伍令。



林岱樺今日在“立院”中興大樓開“捍衛退伍權、尊重軍人心”記者會為5名申請退伍遭刁難的軍職教師討公道，出席者包括3名陳情家屬、委任律師黃竣陽、“國防部”多名代表、“國防大學”教育長李成中等。



林岱樺呼籲軍方應尊重教師依法申請志願退伍的權利，並保障其工作權及個人相關權益。



對於“國防大學”教育長李成中回應指出，這幾位老師很優秀，因應大量的資源科技，需要優秀的教師，因此極力慰留，希望為“國”留才。林岱樺、陳情人、律師等都表示不滿，痛批“國防大學”打壓。



林岱樺表示，“國防大學”以不明原因刻意拖延5名軍職教師的退伍申請，且未予合理解釋，被視為對軍中人權及個人權益的嚴重侵害，明明皆符合“陸海空軍軍官士官服役條例”中申請志願退伍的條件，但在申請過程中卻屢屢受到行政程序的阻礙，不僅影響了他們的職業生涯規劃，更對其家庭生活造成了困擾。



律師黃竣陽提到，軍人依法申請志願退伍卻受到相關機關蓄意延宕的問題，涉及依法行政的原則。倘若相關機關均可透過未附理由的方式刻意刁難退伍程序，將使掌握准駁退伍權利的人凌駕於法律之上，這與軍中重視人權保障的理念背道而馳。



林岱樺不滿地說，這些教師已符合退伍條件，不要妨礙他們的職涯，“國防部”也都認為依法可申請退伍了，“國防大學”到底在依什麼法延宕？