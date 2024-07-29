黃仁：盼兩岸建立良好機制　讓金門事件落幕

國民黨籍“立委”黃仁接受中評社訪問。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北7月29日電（記者 張穎齊）214金門撞船事件延宕逾5個月，兩岸代表30日將在金門重啟協商，並簽署共識書。中國國民黨籍原住民“立委”黃仁接受中評社訪問表示，“海洋委員會”不該一再拖延，當然現在有轉機是好現象，只是對於“賴政府”如今的兩岸政策作為，他對未來不敢有期待。



黃仁也強調，萬一未來又發生船隻摩擦，希望兩岸能建立好的機制，保障漁民返家。



214金門撞船事件敲定兩岸代表在30日於金門金湖飯店進行善後事宜討論，該事件造成兩名大陸漁民喪命，至今已超過5個月。此次如協商順利，台方當天就會將2名罹難者遺體和船隻送回大陸，也會給予罹難者家屬一筆慰問金。



黃仁在“立法院”研究室接受中評社訪問表示，金門事件若有轉機，當然這是好的現象，希望能盡早落幕，讓大陸漁民的家庭得到更好的補償。如果政府有好的作為，自然是欣慰，但他也不容許再次發生一再拖延。



黃仁說，主要還是兩岸要有良性互動，“賴政府”應保障人民生活安全。但賴一上任就一直讓兩岸處於緊張狀況。讓漁船事件落幕，是有擔當的政府，該有的作為，可是目前兩岸政策並沒有推進一步，徒增老百姓緊張。



他強調，國民黨過去一直帶著百工百業問題去與對岸對話，他也曾帶著全台原住民農漁特產代表，與對岸對話，希望兩岸能趕快有觀光、產業良性開放，只是在“賴政府”執政下，迄今沒任何進步。當老百姓想要更多兩岸互動時，“賴政府”卻提出更多限制的政策，使得老百姓生活更難過。