中評關注：侯友宜篤信關公　政治性格也像

新北市長侯友宜參拜新莊武聖廟。（中評社 資料照） 中評社台北7月30日電（記者 楊騰凱）中國國民黨籍新北市長侯友宜刑警出身，警界長期就有信奉關公的文化，侯也不例外。侯的政治個性也與演義中的關羽相仿，關高傲自負，不以人和著稱，自信親征沙場無往不利，看似一枝獨秀，實則孤立無援，這點侯也很像。



近期外界謠傳侯友宜有意投身明年改選的國民黨主席選舉，並已找回2024大選操盤手、前“國安會秘書長”金溥聰協助謀劃，兩人開始陸續宴請黨籍“立委”，朝主席選舉鋪路。



7月29日恰逢關聖帝君誕辰，篤信關公的侯友宜依例前往北台灣最古老的關廟“新莊武聖廟”參拜。過去侯曾有在關聖帝君誕辰日參拜時做出重大政治宣示的前例，不過29日侯並未任何政治表態，投身黨主席改選可能還在試水溫的階段，不宜過早明志，畢竟台中市長盧秀燕也頻頻被點名參選，侯盧若強碰，侯不見得會被看好，戰局仍有待評估。



然而從2024敗選，到是否決定挑戰黨魁寶座，橫在侯友宜面前的難題，似乎總與“人和”有關。過去侯友宜不與藍營傳統地方系統往來，難以凝聚眾人心力，這更給了鴻海創辦人郭台銘見縫插針的空間，導致侯陣營攘外之餘還要分神要安內，相互消耗難成大局。



而且當藍白整合確定破局後，侯友宜在副手人選方面，終究得不到當時眾人最看好的戰將韓國瑜力挺。雖然中廣趙少康這張副手牌並不差，但趙少康畢竟曾從國民黨出走多年，就黨內凝聚力而言，趙可能還略遜如韓。回頭看2020大選期間，侯與韓保持距離，如今韓不願為侯浴血奮戰，這樣的結果恐怕怪不了任何人。



侯友宜篤信關聖帝君，政治性格似乎也與演義中的關羽相仿，關羽高傲自負，總以為親征沙場憑藉自身能力將無往不利，看似一枝獨秀，實則孤立無援，這點侯也很像。