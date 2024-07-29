Kolas否認不倫　稱是隨扈吃藥夢遊傳訊

Kolas Yotaka。（中評社 資料照) 中評社台北7月29日電／前“總統府”發言人Kolas Yotaka涉2023年競選花蓮縣長期間，與李姓已婚隨護傳出不倫戀。Kolas Yotaka日前接受專訪，指稱媒體揭露的Line對話，是隨扈服用重度助眠藥物產生夢遊副作用，脫序表達愛慕訊息，被媒體有意拼接。而她跟李姓隨扈的關係，只是阿美族語的“Salikaka”（如兄弟姊妹般）。



Kolas Yotaka，1974年生，曾任“行政院”發言人、“立法委員”、“總統府”發言人等。未從政前曾任民視記者、原住民族電視台新聞主播，也曾任桃園市政府原住民族行政局局長。去年緋聞案爆發後，她便淡出政壇。Kolas在2022年辭去“總統府”發言人投入花蓮縣長選舉，遭前李姓隨扈妻子指控介入家庭後淡出政壇，並遭花蓮地院今年3月宣判應賠償李妻新台幣75萬元；但她表示已經提出上訴。



根據《中時新聞網》報導，Kolas日前接受《人間魚詩生活誌》專訪，專訪中探討原住民族文化中的“兩性”與“人際”關係，並指隨扈在她的文化脈絡中，不只是朋友，也是親如家人的兄弟，她與隨扈進行了數個月的Line對話，如果不瞭解文化脈絡片面解讀其中的對話內容，再加上“有意的”拼接，就會形構出一場驚世駭俗的“不倫戀”。



Kolas形容自己是“一名穿越艱難困境與挑戰的倖存者”，她說，一篇週刊的不實報導，讓她原以肯定和讚美打造出來的“品牌”被打破，這時她才發現自己竟然失去立場、無立足之地，“我甚至不知道該如何看待自己？”



Kolas表示，隨扈因長達5年的重度失眠，到了晚上吃了抗焦慮助眠的藥，但是也因為服用重度助眠藥物而產生夢遊的副作用，這時他就會大量給她傳訊息，她通常是安撫、回應他幾句。



Kolas說，不過，這些和工作無關的對話她都會隨手刪除，因為不想讓這些無謂訊息影響到工作。所以，當她看到週刊的文章時，覺得不可思議，“我有這樣和隨扈討論要一起生小孩甚至租屋同住嗎？”



Kolas表示，直到她的律師從法院拿到100多頁完整的Line工作對話記錄，她詳細看完後，怒不可抑，那些對話就像酒醉人的滔滔不絕，拿來與媒體馬賽克過的對話比對，再還原完整對話，其中並沒有任何曖昧。她記得那時候她媽媽和阿姨在家裡，她拿著對照表，憤怒地哭著說：“妳們看，他們竟然這樣編造。”



Kolas說，在她個人的事件中，媒體企圖對她進行“人格謀殺”，讓她社會性死亡。“惡質的媒體是可以做到這一點，在我的身上可見一斑”。



事件發生後，Kolas表示，她花了好多時間跟律師解釋為什麼她和隨扈之間的對話會有玩笑，還有為什麼有些時候她認為他是在酒醉或用藥後大量傳訊息給她，她選擇以簡訊“應付、安撫”對方，而不是嚴厲的拒絕與斥責。“因為大多時候，宿醉之後，又是一條好漢，隔天繼續認真上班，大家都沒事，這是我們（原住民族）從小到大的生活經驗”。



Kolas說，隨扈的母親是長年支持民進黨的一位牧師，她很早就認識她。這位牧師的兩個兒子都在花蓮當警官，當時也是他們兄弟兩個輪班當她的隨扈。“這兩名隨扈與我的關係就是我們阿美族語的：Salikaka（如兄弟姐妹一般）。再加上選舉期間，那是無日無夜的團隊工作”。



Kolas表示，因為工作及婚姻關係的壓力，隨扈長時間需要吃藥幫助穩定情緒和睡眠，而這類藥物服用之後，容易產生夢遊並伴隨著與現實脫序的行為（比如說不斷找人聊天），這是藥物造成的無意識病理反應，就是在這樣的情境之下，他會傳大量的訊息給她，其中有時脫序表達愛慕之情，但更多是講述他的困擾與煩惱。



至於爆料文章中所提到的“Lucy”，Kolas說，Lucy是隨扈想像中如果他們兩個能在一起，生出來的小孩會很優秀，就像那部法國電影中的Lucy一樣。“我並沒有和他計劃要生小孩，也沒有在算生理期”。對話中有提到她的生理期，那是白天的時候，他聽到她和女助理的對話內容，“競選期間我們是一個十分緊密的團隊，聽到這些對話並不意外”。



對於他們的Line對話被拼接成兩人有不倫的事實。她委託律師出庭時，律師都有解釋，隨扈也提出他的就診醫療記錄，但“法官完全不採信”。