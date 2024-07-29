台北動物園小食蟻獸家族　紅龍寶寶迎滿月

小食蟻獸寶寶“紅龍”於28日滿月。（Taipei Zoo 臺北市立動物園臉書） 中評社台北7月29日電／台北市立動物園的熱帶雨林區再添新成員！小食蟻獸“小紅”和“黑皮”上月的第3胎雄性寶寶“紅龍”於28日喜迎滿月，目前健康狀況良好，頭好壯壯。



台北市立動物園28日在臉書粉專透露，等“紅龍”能自如的探索環境後，就有機會跟大家見面！園方表示，預計在9月讓“紅龍”與媽媽“小紅”一起在戶外展區首度亮相，屆時遊客將有機會見到這對可愛的母子。



園方率先曝光小食蟻獸“紅龍”的萌照，令網友直呼“萌帥萌帥的”，還有“紅龍”趴在媽媽“小紅”肚子上的撒嬌畫面，實在融化不少粉絲們，紛紛留言表示“好可愛呦”、“恭喜小紅媽咪”、“祝福紅龍寶寶”。



園方提到，目前園區內共有7隻食蟻獸，包括5隻雄性和2隻雌性。而“紅龍”的爸媽“黑皮”和“小紅”於2020年時先產下了大姊“紅豆”，2022年則又迎來二哥“紅包”。



值得一提的是，先前曾發生過“小紅”帶著女兒“紅豆”逃離展場，還好“紅豆”當天就在涵洞中被找到，媽媽則一直到3個月後，才在新北市深坑山區的樹洞中被登山客發現。這段經歷後來被中興大學研究團隊撰寫成論文，並登上國際期刊《生態與演化》（Ecology and Evolution）。



園方表示，目前“紅龍”的大姊“紅豆”已於2021年因親善任務，前往新加坡動物園聯姻。二哥“紅包”則在每週固定參與動物行為學院的課程。目前“紅龍”剛滿月，是個頭好壯壯雄性個體，等牠能自己探索環境，就有機會到戶外活動場與遊客見面。