趙少康批法官不懂　“立委”助理加班費都領滿

趙少康。（中評社 資料照） 中評社台北7月29日電／新竹市長高虹安涉詐領助理費一審被判有期徒刑7年4月，褫奪公權4年遭停職。對此，前中廣董事長趙少康指出，法官到底有沒有瞭解“立院”運作，質疑政治黑手伸進司法了。他認為，高虹安案很特別，看起來加班費部分是無罪，因為大家都領，“立法院”的每個助理，每個幾乎都是領滿。



《中時新聞網》報導，趙少康指出，“國會”助理幾乎加班費都領滿，因為“立委”也不敢不給助理領加班費，且助理工時不固定，一天24小時、一周七天幾乎全年無休。



趙少康表示，而檢方跟法院卻為了區區11多萬元判處高虹安7年4月，為什麼民進黨新北市議員周雅琳詐取1000多萬，只被判3年多，這不太符合比例原則。



趙少康認為，“立法院”助理加班費是由“立委”自行調整的，不是根據薪水來領加班費，“法官到底有沒有瞭解“立院”運作？”總覺得是政治黑手伸進司法。



中國國民黨籍“立委”王鴻薇表示，目前已有4名司法人員在辦過高虹安案之後升官，包括“法務部長”鄭銘謙、新北地檢署主任檢察官盧慧珊、廉政處賄選查察科長許慈健，另外高虹安案的審判長廖建傑也從台北地院升至台中高等法院。



王鴻薇痛批，只要配合民進黨辦事皆可官運亨通，明顯有政治干預的情形。而高虹安涉貪案當然該就事論事，但遭到司法追殺又是一回事，整起案件皆可見到政治斧鑿痕跡，是否有政治干預，社會大眾自有公評。