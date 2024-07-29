核三廠一號機除役太樂觀？前廠長揭問題

核三廠1號機於27日停止運轉，核四廠前廠長王伯輝提出看法。（照:王伯輝臉書） 中評社台北7月29日電／核三廠1號機運轉執照於27日屆滿40年，依法予以除役。核四廠前廠長王伯輝表示，政府看似對核三除役樂觀，但這件事讓他看到了一個現實且重要的大問題，即錯誤政策會讓年輕人不敢參與，造成人才斷層。



核三廠1號機於27日停止運轉後，剩下的2號機也將於明年5月17日停機，根據《中時新聞網》報導，詢問恆春當地民眾意見，結果顯示，許多民眾都希望核三廠能夠延役、繼續運轉，還說核三對地方並無負面影響，且對全台灣的貢獻更大。



王伯輝28日在臉書發文表示，核三廠一號機停役，政府好像很樂觀，但他看出了一個現實且重要的問題，那就是當一個行業沒有前景，有多少年輕人願投入？“核四封存就是一例！”他直言，錯誤政策會逐漸讓年輕人不敢參與，到時候人才斷層才是大問題。



另外，根據《美麗島電子報》今天公布的民調顯示，針對立院是否有必要修法延長核電廠使用期限，高達64.1%的受訪民眾表示有必要（35.7%很有必要、28.4%還算有必要）；認為沒必要的人則有21.6%（6.1%很沒有必要、15.5%沒什麼必要），未明確回答的有14.3%。