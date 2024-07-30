中評幕後：排除金門紅會 金門人憂協商生變

金門紅會總幹事呂忠飛（左）一路扶著李朝暉，間接顯示出雙方交情與互信。（中評社 方敬為攝） 中評社金門7月30日電（記者 方敬為）214撞船案兩岸30日將在金門協商，並簽署共識書，事件有望落幕。不過由於台官方傾向以陸委會、“海巡署”、海基會主導，之前第一時間與大陸溝通的金門縣紅十字會遭排除在外，未受邀協商。陸方是以泉州紅會名義前來，台方卻以官方為主導。鑒於近年兩岸互信基礎薄弱，金門人士憂心，金門紅會缺席，恐怕成為協商變數。



214金門撞船案兩岸代表原訂24日在金門金湖飯店重啟協商，並擬於會上簽署共識；卻因凱米颱風攪局，金廈小三通停航，陸方代表無法抵金，迫使協商延期，擇定30日復談。



根據傳出的協商成員名單，陸方包括泉州台港澳辦副主任李朝暉、海協會協調處長許偉偉、晉江市紅十字會秘書長曹榮山、兼任晉江紅會顧問的圍頭鎮長莊東航及家屬來燕、于德斌等6人；台方代表則有陸委會法政處長周鳴瑞、“海巡署”副署長謝慶欽與海基會代表。陸委會副主委梁文傑預計出席公祭，基於對等原則，不會參與協商。



值得注意的是，海基會副董事長兼秘書長羅文嘉26日在記者會中才稱，金門紅會在過程中有參與，但協商名單卻完全沒有金門紅會人員，據了解，台官方本來是打算完全排除金門紅會，由陸委會、“海巡署”、海基會主導，是李朝暉表明，希望有金門紅會的人在場，台灣官方才通知金門紅會參與公祭，以及讓金門紅會人員接船。



金門縣紅十字會總幹事呂忠飛向中評社證實，先前兩岸原定在24日復談，該會完全沒收到台灣官方的通知，30日協商也沒有讓紅會參與，只通知紅會派員出席公祭，且是在29日上午才通知。

