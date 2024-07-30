美兩黨爭用TikTok　楊書成：催年輕票

高雄大學資訊管理學副教授兼系主任楊書成。（中評社 蔣繼平攝） 中評社高雄7月30日電（記者 蔣繼平）美國曾揚言要禁抖音國際版TikTok，但美國副總統、民主黨總統候選人賀錦麗與共和黨總統候選人特朗普最近都開TikTok帳號拚選舉。高雄大學資訊管理學副教授兼系主任楊書成接受中評社訪問表示，一開通TikTok帳號馬上衝到好幾百萬粉絲，兩黨都需要經營才能催年輕票。因此才會看到主張反中、禁TikTok，卻爭相使用TikTok拉票的悖逆情形。



楊書成，中央大學資訊管理博士。現任高雄大學資管系副教授兼系主任，台灣社會網絡學會理事長。專長領域：社群行銷、網路消費者行為、數位轉型。



TikTok在美國擁有約1.7億用戶，美國政府今年4月立法要求TikTok位於北京的母公司“字節跳動”（ByteDance）必須與之切割，否則將全面禁止該平台在美國運作。TikTok則已經以違反美國憲法第一修正案為由，控告美國政府違憲侵犯言論自由並提起訴訟。



不過，特朗普6月1日首度啟用昔日批評過且還打算頒發禁令的TikTok帳號，迅速吸引300萬人加入追蹤，截至7月29日已有932萬粉絲。在拜登退出美國總統大選後，副總統賀錦麗接棒後為搶攻年輕族群，26日首度開設Tiktok帳號，已吸引319萬粉絲。

