李國璋：打壓髙虹安可以升官發財 就趁現在

台灣民眾黨新竹黨部主委、新竹市議員李國璋。（中評社 盧誠輝攝） 中評社新竹7月30日電（記者 盧誠輝）新竹市長高虹安涉詐領助理費一審被判有期徒刑7年4月，褫奪公權4年遭停職。台灣民眾黨新竹黨部主委、新竹市議員李國璋接受中評社訪問表示，現在事實已經證明，只要想打高虹安的人都可以升官發財，這些不正常的司法現象，將來人民都會做出公平審判，歷史自有公斷。



李國璋，新竹清華大學公共政策碩士，曾任新竹農產運銷公司總經理，2005年首次代表親民黨參選新竹市議員當選，後改披中國國民黨戰袍連任2屆新竹市議員，2022年代表台灣民眾黨又順利連任，現為民眾黨新竹黨部主委。



李國璋指出，當初偵辦高虹安的北機站副主任，現在已經高升廉政處賄選查察科長，起訴高的檢察官也已高升新北地檢署主任檢察官，負責高案的審判長更高升至台中高院法官，就連當初起訴高的北檢檢察長鄭銘謙也遭賴清德欽點升任“法務部長”。



他說，由此便可以看出，只要想打壓高虹安的人都可以升官發財，所以他想邀請所有還想繼續打壓高的人都趕快來報名，包括現在許多綠營地方民代也都是靠著罵高，才能夠頻繁上部分特定媒體的政論節目，來領取高額的通告費，所以要升官發財就趁現在。

