趙建民語中評：金門事件令台方付出極大代價

前陸委會副主委趙建民。（中評社資料照） 中評社台北7月30日電（記者 張嘉文）0214金門撞船事件延宕逾5個月，兩岸代表30日將在金門重啟協商，並簽署共識書。前陸委會副主委、中國文化大學“國家發展與中國大陸研究所”特約講座教授兼所長趙建民對此向中評社指出，金門事件如能落幕，僅能代表解決了一項問題，但之前衍生的海域管轄權回不來了，台灣付出很嚴重的代價。



趙建民強調，賴清德上任後，對於大陸採取更強硬態度，但目前看起來是個失大於得的政策，因為台灣所謂的“主權問題”並沒有獲得更多空間，經濟發展也沒更好，沒有更安全可言，這一切卻只換來賴清德在就職演說上可以任意發言（指提出“兩國互不隸屬”），這看起來成果非常有限，賴也執政超過兩個月了，勢必要給民眾一個交代。



趙建民為美國南伊利諾州立大學政治學博士，曾任陸委會副主委、中國文化大學社科院院長，現為中國文化大學國家發展與中國大陸研究所特約講座教授兼所長。



0214金門事件敲定兩岸代表在30日於金門金湖飯店進行善後事宜討論，該事件造成兩名大陸漁民喪命，至今已超過5個月，此次如協商順利，台方當天就會將2名罹難者遺體和船隻送回大陸，也會給予罹難者家屬一筆慰問金。

