美大選撲朔迷離　劉復國析兩陣營外交政策

政治大學國際關係研究中心研究員劉復國。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北7月30日電（記者 鄭羿菲）美國總統大選進入熱戰，政治大學國際關係研究中心研究員劉復國接受中評社訪問表示，若美國副總統賀錦麗（Kamala Harris, 哈里斯）代表民主黨參選、當選，國際關係、對中政策依舊會倚重美國總統拜登現在的國安團隊與路線，包括國務卿布林肯，畢竟這塊非賀錦麗的專長，因此即便民主黨繼續執政抗中，也會保持溝通管道。



美國《Abc News》28日公布與民調機構益普索（Ipsos）聯合進行的調查結果顯示，賀錦麗的好感度從一週前的35%，躍升至43%，反對度則從46%降至42%。共和黨特朗普的支持度則從1週前的40%下降至36%。使選情撲朔迷離。



對於外交政策，劉復國說，若美國共和黨總統候選人、前總統特朗普勝選，將更凸顯美國“恐中”的情緒，可能恢復中美強對抗的氛圍，特朗普會在貿易、科技層面加重壓力，但在軍事層面，則會要求盟友多付出點責任。在台灣問題上，特朗普也不會像第一任時去觸碰到一中政策，畢竟當時特朗普剛上任，許多官員多是拼裝車，在遭到中國大陸嚴厲警告後，特朗普也都沒再提。



劉復國為英國赫爾大學（The University of Hull）政治學博士，曾任政治大學創新國際學院院長、國際關係研究中心美國與歐洲研究所所長，現為政治大學國際關係研究中心研究員，研究專長包括亞太區域安全、“國家安全”、外交政策、美國東亞戰略。



劉復國接受中評社訪問表示，賀錦麗在外交上沒有太多的經驗，這也不是賀錦麗的專長與副總統的職掌。過去2年，賀錦麗代表拜登參加國際重要會議在講述對中政策、亞太戰略時，論述都比較中規中矩或念稿，基本上是布林肯等國安團隊對賀錦麗的說明，因此賀錦麗未來若當選，會特別依賴現有國安團隊給予的建議。



劉復國說，以拜登團隊的抗中來說，雖然選舉中相對之下沒有特朗普這麼激烈的語言，但在執政上的實質作為是“有過之而無不及”，特朗普執政喊印太戰略，但其實是空架子，而拜登就“拉幫結派”填進去，形成亞太區域的聯盟組織，甚至有形容為亞洲版的小北約，包括韓國、日本、澳洲、印度、東南亞國家、歐盟國家，再加上台灣成為集團是對抗中國大陸的連線。＜nextpage＞



劉復國指出，民主黨與共和黨對中政策不同的地方在於，拜登團隊即便全面與中國大陸對抗，但仍堅持持續對話，避免誤判空間，布林肯與中國外交部長王毅27日就在老撾萬象會見、美財政部長耶倫也兩度訪華，即便中美對抗的局面沒有改變，會面、對話也沒有簽什麼協議，但重點是“中美有對話空間就不會造成直接衝突”。＜nextpage＞



劉復國認為，若賀錦麗當選，會非常倚重拜登現在的國安團隊與布林肯，中美政策競爭會很硬，但還是會想辦法對話，中美關係能有一定程度的和緩。



劉復國表示，若特朗普重返執政，可能恢復中美強對抗的氛圍，與特朗普上一任相比，基本變化不會太大，因為特朗普在任內就把美國反中情緒炒到最高點，現在美國國內只要講“反中是不對的”，基本上就會被輿論圍剿，導致美國學界、智庫或政界，都必須批評幾句。



劉復國認為，耶倫2次訪華，主要講的是高科技相關產業的項目，這是美國決策圈非常在意且憂心的項目，特朗普上台後第一個針對的就是科技戰、貿易戰，因為這涉及到錢、美國的資源。而特朗普在軍事上不會跟拜登一樣給許多國家援助拉幫結派，若需要與盟友一起合作，盟友就得付出更多的資源與責任，例如日韓駐軍議題等。



劉復國指出，特朗普已開始在談論與朝鮮領導人金正恩友好相處，且若有必要可以隨時致電俄羅斯總統普京，以結束俄烏戰爭，甚至未來有必要也可與中國國家主席習近平直接談台灣議題，或許這對穩定國際關係大局不是壞事，只不過還得觀察是否真的能在任內達成，而非如同2019年舉行美韓朝三方會談，特朗普下台後不了了之。



劉復國表示，特朗普雖然在經濟與科技會給中國大陸很大的壓力，但台灣問題、一中政策，特朗普不會再像第一任期時去觸碰，當時特朗普剛上任時曾講到要重新檢討一中政策，遭到中國大陸嚴厲警告，後續特朗普就沒有再提了。而雖然共和黨抗中不會像民主黨般保持對話溝通，但有必要的話，特朗普很可能會親自與習近平搭線，這是特朗普的個人行事風格。