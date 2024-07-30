中評關注：高虹安案重辦　柯文哲是下一個？

柯文哲若後續遭到起訴或是收押，將重挫民眾黨。（取自《美麗島電子報》民調） 中評社台北7月30日電（記者 黃筱筠）新竹市長高虹安因助理費案被法院重判7年4個月，“內政部”不只是第一時間馬上停職，甚至還“加碼”讓原可領半薪的高虹安直接停薪。民進黨雖然一再強調“依法有據”，但這麼快速處理還加嚴處置，很顯然是對著高虹安與民眾黨、黨主席柯文哲而來，希望可藉此拉攏年輕選票回流民進黨。



民進黨在蔡英文執政時，獲得年輕選民的支持，加上蔡政府成熟運用網路人氣與風向，確實得到不少年輕人支持。後來因為柯文哲行事風格特別，許多不滿民進黨的年輕選民，改支持民眾黨。今年大選因為柯文哲參選，民進黨流失不少年輕選票。



《美麗島電子報》最新民調結果顯示，對民眾黨的好感落至創黨以來低點。31.6%對民眾黨有好感（其中4.2%很有好感、27.4%有些好感）、比上月減少3.1個百分點，也有49.6%對民眾黨反感（其中23.8%很反感、25.8%有些反感）、比上月減少0.9個百分點，未明確回答有18.7%。



這份民調進行時間是在7月23日與7月26日，26日剛好就是高虹安的宣判時間。雖然高虹安馬上退出民眾黨，但判決7年以上，刑期很長，民眾對高虹安的判決應該負面居多。加上“內政部”又第一時間馬上對高停職又停薪，這讓民眾看起來就是負面形象，民眾黨聲勢會來到創黨以來最低點，應可以預期。



這份民調還有一部分提到.有37.5%民眾認為柯文哲會在賴清德任內被起訴或收押，高於32.5%認為柯文哲在台北市長任內沒有違法犯罪。如果柯文哲真的在賴清德執政時期遭到收押禁見或是被起訴，民眾黨的聲望應會再度下挫。賴清德與民進黨的支持聲望很可能就會再往上升。

