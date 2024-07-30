0214金門撞船事件閉門協商　維安嚴密

0214金門撞船事件，30日上午在金湖飯店協商，台方人員一早就在金湖飯店展開維安部署。（中評社 方敬為攝） 中評社金門7月30日電（記者 方敬為）針對0214金門撞船案，兩岸今天上午9點重啟協商，一早台方人員即展開維安部署，拉出媒體採訪區，“海巡署”並安排人力負責接待陸方人員，同時要管制出入口人員進出，確保協商流程一切順利，協商過程不開放媒體採訪，須待結束後，統一對外說明結果。



延宕逾5個月的0214撞船案30日上午在金門重啟協商，台方以高規格接待，協商地點特別安排在金門唯一五星級酒店“金湖飯店”並包下整層宴會廳。



根據傳出的協商成員名單，陸方包括泉州台港澳辦副主任李朝暉、海協會協調處長許偉偉、晉江市紅十字會秘書長曹榮山、兼任晉江紅會顧問的圍頭鎮長莊東航及家屬來燕、于德斌等6人；台方代表則有陸委會法政處長周鳴瑞、“海巡署”副署長謝慶欽與海基會代表。陸委會副主委梁文傑預計出席公祭，基於對等原則，不會參與協商。



陸委會副主委梁文傑29日晚間抵達金門，將協商層級定調為“當事人對當事人”，也就是罹難漁民家屬與“海巡署”的調解。相關說法，有關人士私下表示，為淡化政治色彩，以提高協商達成共識的機率。



協商於上午9點展開，若一切順利預計結束後，兩岸雙方10點30分將驅車前往殯儀館公祭，並處理漁民遺體及漁船運送事宜，約莫中午前完成一切程序。