兩岸代表李朝暉謝慶欽握手釋善意　不答提問

泉州市台港澳辦副主任李朝暉（中）抵達金湖飯店，台“海巡署”副署長謝慶欽（左）向前迎接並握手致意。（中評社 方敬為攝） 中評社金門7月30日電（記者 方敬為）0214金門撞船案兩岸今天上午重啟協商，台方代表“海巡署”副署長謝慶欽提早到會場等候，並在陸方代表泉州台港澳辦副主任李朝暉抵達後，以雙手握住李的手，釋出善意，李朝暉也點頭致意，表情溫和。對於媒體追問是否有信心？澎湖漁船是否釋放？等問題，不予回應，直接走進電梯。協商過程不開放媒體採訪，須待結束後，統一對外說明結果。



延宕逾5個月的0214撞船案30日上午9點在金門重啟協商，台方以高規格接待，協商地點特別安排在金門唯一五星級酒店“金湖飯店”並包下整層宴會廳。



協商成員方面，陸方包括泉州台港澳辦副主任李朝暉、海協會協調處長許偉偉、晉江市紅十字會秘書長曹榮山、兼任晉江紅會顧問的圍頭鎮長莊東航及家屬來燕、于德斌等6人；台方代表則有陸委會法政處長周鳴瑞、“海巡署”副署長謝慶欽與海基會代表。



謝慶欽等人提前15分鐘到場守候，陸團巴士抵達後，立即上前迎接，向李朝暉打招呼，並雙手握住李朝暉的手致意，李也點頭微笑回禮，並接著與周鳴瑞握手，氣氛相對和諧。



一行人隨後就前往搭乘電梯，準備進到宴會廳展開協商，陸方人員面對媒體提問，沉默不語，家屬對於協商內容、訴求等問題，三緘其口。媒體另追問李朝暉“協商是否有信心”、“遭扣留的澎湖籍漁船、漁民是否釋放”等問題，李也不予回應。



協商過程不開放媒體採訪，協商預計40分鐘，結束後，由代表統一對外說明。若一切順利，協商結束後，兩岸雙方預計10點30分赴殯儀館公祭，並處理漁民遺體及漁船運送事宜，約莫中午前完成一切程序。