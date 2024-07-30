Kolas夢遊說　王尚智：賴當選　她想復出了

王尚智表示，Kolas Yotaka接受專訪除討拍，更重要的是政治喊話。（照片：王尚智臉書） 中評社台北7月30日電／賴清德人馬、前“總統府”發言人Kolas Yotaka之前競選花蓮縣長期間，被爆與已婚隨扈不倫戀。Kolas Yotaka日前接受媒體專訪，指稱媒體揭露的LINE對話，是隨扈服用重度助眠藥物產生夢遊副作用，脫序表達愛慕訊息，被媒體有意拼接，而她跟李姓隨扈的關係，只是阿美族語的“Salikaka”（如兄弟姊妹般）。資深媒體人王尚智29日在臉書發文指出，Kolas Yotaka認為賴清德已當選，她已經可以復出了，受訪除討拍，更重要的是“政治喊話”。



王尚智說，KOLAS最近刻意找了媒體接受訪問，指稱一切都是“男方吃藥夢遊”，“原因衹有一個：她認為賴清德當選了，她已經可以復出了！”但沒想到，無論賴清德府院、民進黨派系，從選舉期間，到選後現在都沒有人理她、找她。包括選舉期間賴清德、蕭美琴到花蓮造勢，都沒找她，KOLAS甚至主動表態會幫忙動員，也沒有消失在花蓮的選情活動中。然而就是沒人找！也因此，KOLAS這篇受訪的真正意義，除了“討拍”，最重要的潛台詞其實是“政治喊話”！



“嘿，我在這兒！我調整好了，可以回去執政團隊了～！”王尚智指出，在不倫事件爆發最初，李姓隨扈甚至還曾回家，對自己受傷的妻子，乃至對自己的母親家人施壓，強烈要求要幫忙“站在KOLAS這邊”。據悉，男主角在這八個多月以來，終於慢慢“清醒”。當然，夫妻與家庭的傷痕如何恢復，始終是考驗。所幸在警察工作方面，地方上無論長官或同事，幾乎都認為男主角其實也是“受害者”！



王尚智表示，她的所作所為，如果是在情慾關係開放的美國，KOLAS也許真的可以在專業與私領域“乾濕分離”。她一向自視甚高，接觸過她的花蓮人都相當熟悉她的“自以為是”，她自認為是“中央階層”，不是“地方水平”。或許她也始終都認為，無論她個人的情慾、單身愛情婚姻與否、乃至在部落中、在政治圈、在這個世界，當然都是“以她為中心”！



王尚智強調，即使法院判決、輿論報導、社群譴責，都不在她的眼皮底下有任何意義。總之，Kolas此刻當下的意思是，“我都OK了！是男的自己吃藥夢遊，不關我的事”、“那賴清德、卓榮泰，你們考慮好把我放在哪的位置了嗎？我原住民耶，超優秀的女性原住民還有誰？還不快點讓我回去台北政治圈，我在花蓮很膩了，沒意思！”