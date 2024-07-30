金門案圓滿落幕　鄭正鈐：盼兩岸正面互動

藍委鄭正鈐受訪。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北7月30日電（記者 張嘉文）延宕5個多月的0214金門撞船事件，兩岸今天終於達成共識，圓滿落幕。對此，中國國民黨籍“立委”鄭正鈐今天受訪時表示，事件從2月至今，坦白說拖非常久，盼望在此事件處理完善後，能讓兩岸關係進入更正面的互動。



鄭正鈐強調，未來面對類似事件，希望兩岸能坐下來好好談，心平氣和解決，不要再有任何升高成政治層面的問題。兩岸關係擺明了就是兩岸關係，並非兩國，“憲法”也規定很清楚，民進黨別再用政治方式自己詮釋，才能讓兩岸穩定往前發展。



延宕逾5個月的0214撞船案30日上午9點在金門重啟協商，雙方協商1小時，於10點步出金湖飯店宴會廳，並在媒體鏡頭前宣布協商結果，陸方代表強調雙邊已達共識，並籲台方落實條款。



鄭正鈐在“立法院”受訪時強調，這個事件拖很久了，很多事情拖久就會變調、變質，不管是民進黨政府用當事人對當事人的說法，想掩蓋一些政府在其中的相關行為，但兩岸關係其實就擺明在這邊，“憲法”規定就是兩岸關係，非國與國的關係。



鄭正鈐說，但重點還是在兩岸的互動，如果要持續健康穩定的往前發展，這次的金門事件能順利解決盼望是一個好的開始。