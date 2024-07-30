Kolas夢遊說　王鴻薇：想重回政壇

藍委王鴻薇接受媒體採訪。（中評社 楊騰凱攝） 中評社台北7月30日電（記者 楊騰凱）前“總統府”發言人Kolas Yotaka去年被爆料，2022年競選花蓮縣長期間，與李姓已婚隨護不倫戀，但Kolas近期表示，是隨扈服用助眠藥物而夢遊，才脫序向她表達愛慕。對此，中國國民黨籍“立委”王鴻薇今日受訪表示，Kolas想重回政壇才編這些莫名其妙的理由，但若連私人事務都說不清楚，還能當好發言人嗎？



Kolas去年被爆料與隨扈不倫戀，遭隨扈妻子告上法院，花蓮地方法院今年3月宣判Kolas應賠償李妻新台幣75萬元，但Kolas表示已經提出上訴。



Kolas日前接受《人間魚詩生活誌》專訪表示，隨扈因長達5年的重度失眠，到了晚上吃了抗焦慮助眠的藥，但是也因為服用重度助眠藥物而產生夢遊的副作用，這時他就會大量給她傳訊息，她通常是安撫、回應他幾句，事後卻被刻意拼接成為一場驚世駭俗的不倫戀。



王鴻薇表示，Kolas的說法實在非常奇怪，此事爆發之初，男方元配一度找上自己希望可以召開記者會，當時Kolas的態度還非常強硬，現在又說男方是在夢遊。如果這是真的，那為什麼Kolas第一時間不講清楚？所以現在不曉得Kolas是不是準備復出，想重回政壇，才編出這樣莫名其妙的理由，但這些理由大家都很難接受。



Kolas現在的動作是在向賴清德要位置？



王鴻薇指出，這件事情是牽涉到Kolas的私生活，如果對於自己的私人事件都無法清楚說明與捍衛，那她又能當什麼發言人？Kolas現在所有的動作與說法，看起來就是覺得“賴政府”已經大家各就各位了，怎麼沒有她的位置？所以她現在才急著想要找位置。