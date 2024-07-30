元智大學與台積電合作推動量子與AI結合教育

元智大學召開“首創量子課程，結合台積電元件整合學程”記者會。（中評社 俞敦平攝） 中評社台北7月30日電（記者 俞敦平）元智大學今日召開記者會，宣布學校將與台積電合作在教育課程中納入雲端運算與人工智慧（AI）的技術，並進一步強調量子力學與AI的結合對未來技術發展的重要性，與量子科技在解決目前AI問題中的潛力。元智大學強調了在教育中融合先進技術的重要性，並通過與台積電合作和課程改革，致力於培育具備未來競爭力的專業人才。



元智大學30日於台大國際會議中心召開“首創量子課程，結合台積電元件整合學程”記者會。元智大學副校長徐澤志、主任秘書吳和生、教務長謝建興出席。



吳和生回顧了雲端運算技術在台灣的發展歷程，並指出自2011年蘋果創辦人賈伯斯發布iCloud以來，雲端服務已成為日常生活和工作中不可或缺的一部分。他強調，隨著輝達創辦人黃仁勳在台灣引入AI服務，台灣在這方面的技術取得了顯著進展，並且AI技術正在改變人們的生活方式和教育模式。元智大學致力於在教育中落實AI技術，期望能在全球技術領域中保持領先地位。



徐澤志表示，AI議題在元智校內受到高度重視，並希望能讓學生在學習過程中體會到AI技術的應用和未來趨勢。他特別提到量子力學與AI的結合，預測這將成為未來的重要趨勢，並期望透過這次記者會讓各界了解元智大學在這方面的努力和計劃。



謝建興則進一步介紹了量子技術在解決AI問題中的潛力。他提到，當前AI大型語言模型的訓練耗費大量資源，而量子技術因其高速和低能耗的特性，有望成為解決這些問題的關鍵。他指出，量子計算的兩大特性——快速計算能力和可逆性，使其在處理大型語言模型時具備優勢。



謝建興表示，元智大學已經在課程中納入了量子技術的基礎知識，並計劃在大一的課程中引入相關內容，全面提升學生的AI應用技能。學校並強化與企業合作，培育具備前沿技術的高素質人才。