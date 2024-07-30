高雄淹水陳其邁沒事？藍議員白喬茵：勿造神

國民黨籍高雄市議員白喬茵。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北7月30日電（記者 張嘉文）高雄市因凱米颱風淹大水，災情慘重，卻甚少出現檢討民進黨籍高雄市長陳其邁的聲音。對此，中國國民黨籍高雄市議員白喬茵向中評社表示，很多網軍、側翼在幫忙說話，強調高雄市府很努力在救災等等。但市民許多身家財產都泡在水裡這是事實。也很多人在質疑，到底這麼多的治水預算花去哪裡了？



白喬茵說，陳其邁率領的高雄市府此次面對凱米颱風，最大的錯誤就是警覺心不夠。不但沒有先開放高架橋供民眾停車，也沒公告要民眾領沙包以防淹水等等。到底這次哪裡沒做好，陳應該坦誠面對，而不是持續造神。



白喬茵過去是電視台記者兼主播，後被延攬加入國民黨前高雄市長韓國瑜團隊任職新聞局機要、副發言人。2022年代表國民黨參加高雄市第四選舉區（楠梓區、左營區）議員選舉獲得1萬8582票（11.14%），也是該選區最高票。



凱米颱風帶來龐大降雨量，使得中南部多個縣市發生淹水災情，其中高雄市尤其嚴重。從市區的三民、鼓山到原縣區的仁武、旗山、鳥松、大樹等區，都發生嚴重淹水。很多民眾的汽機車，一夕成為泡水車，損失慘重，相關善後仍在進行中。



白喬茵接受訪問時指出，每次只要發生天災人禍，或是各式各樣不利於高雄市政府的事情，都可以發現網路上很多聲音在幫忙護航，這次風災也不例外。但其實民眾並不想要聽這些網軍怎麼說，只想知道市政府告訴大家，到底這次做的有哪裡不夠，才會導致這麼嚴重的後果。



白喬茵表示，她的選區左營也是有部分地方淹水到胸口這麼高，民眾的身家財產都泡在水中，很多都是一輩子的心血才換來的，大家都很心痛。所以大家想聽到的，不是市府做了哪些努力，做了多少事情，而是到底還有哪裡做的不夠，如果需要議員們支持預算，也可大膽說出來。但前提是要很坦誠告訴外界，到底還有哪裡做不好。