Kolas夢遊說　藍委諷如八點檔狗血劇情

藍委鄭正鈐受訪。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北7月30日電（記者 張嘉文）府前發言人Kolas Yotaka去年遭爆出與李姓隨扈不倫戀，近日她接受專訪，稱媒體揭露的LINE對話，是隨扈“服藥夢遊”才會脫序表達愛慕之情。對此，中國國民黨籍“立委”鄭正鈐今天受訪諷刺說，這種事一枚銅錢敲不響，一個願打一個願挨，但Kolas這樣的解釋，真的是比8點檔連續劇還精彩，不禁讓人好奇，這樣狗血的劇情還會怎麼發展？



Kolas去年被爆料與隨扈不倫戀，遭隨扈妻子告上法院，花蓮地方法院今年3月宣判Kolas應賠償李妻新台幣75萬元，但Kolas表示已經提出上訴。她日前接受專訪表示，隨扈因長達5年的重度失眠，到了晚上吃了抗焦慮助眠的藥，產生夢遊的副作用，這時就會大量傳訊息給她，她通常是安撫、回應，事後卻被刻意拼接成為一場驚世駭俗的不倫戀。



鄭正鈐今天在“立法院”受訪時對此表示，民進黨裡面真的比8點檔還要精彩，不管是吃藥、夢遊，都讓民眾有很多想象。



鄭正鈐質疑，Kolas做這些動作，是不是在為自己2026年的花蓮縣長選舉做暖身準備，答案不得而知，可是很有趣的是，Kolas強調自己是賴系的人馬，好像衹有賴系的人馬才能在現在的民進黨生態當中取得一席之地。



鄭正鈐提到，Kolas之前已被法院判賠李姓隨扈妻子75萬元，但現在做了這些奇幻的解釋，加上Kolas也告了她認為是事件幕後指使之一的民進黨原住民“立委”陳瑩，這一些錯綜複雜的關係，真的就如民進黨內的8點檔連續劇，而這些狗血劇情可能還會繼續往下走，外界也只能一起看下去。