高虹安應辭市長？鄭正鈐：別讓綠入主新竹市

新竹市藍委鄭正鈐。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北7月30日電（記者 張嘉文）新竹市長高虹安涉詐領助理費一審被判有期徒刑7年4個月遭停職，前“立委”郭正亮勸高在12月25日前辭職，讓新竹市長改選，藍白陣營整合一位候選人，才能保住新竹市。中國國民黨籍新竹市選區“立委”鄭正鈐向中評社表示，此問題可能要更高層去做思考，但現在對非綠陣營來說，怎麼不讓民進黨重新入主新竹，這是目前最重要的大原則。



郭正亮29日在直播中表示，高虹安卡在地方制度法，一審有罪就立刻停職，由副市長邱臣遠代理。民進黨當然想辦法罷免高虹安，也一定會發動罷免。會選在今年12月25日之後，高已任滿2年，屆時罷免成功，就由“中央”指派人選代理市長，不用再補選了。



鄭正鈐30日在“立法院”接受中評社訪問時表示，高虹安會不會辭職，必須由高自己去做決策。他沒有和高聊過此事，但高應該會考慮對自己最有利方式來處理。



鄭正鈐說，高虹安遭判刑一事，確實對新竹地方政壇產生很大震盪，包括市府，還有一般民眾對事情的觀感等等。可是仍希望民進黨不要一直把司法當成政治工具來操作，也不要把高虹安當作他們的政治提款機，這都是不道德的。



談到如果有補選，是否有機會藍白整合一組人選來爭取？



鄭正鈐說，這需要高層去思考，但對非綠陣營來說，怎麼不讓民進黨重新入主新竹，這是目前最重要的大原則。



鄭正鈐曾表態，2026年新竹市布局，黨中央會有考量跟規劃，“我隨時都做好為新竹市民努力打拼的準備”。鄭今天解釋說，身為現任的區域“立委”，隨時都在為民眾服務，也是生活的一部份，沒有現在要決定選不選的問題。新竹市比較特別的地方是僅有一席區域“立委”，很容易被點名到。他被點名也不是第一次，2022年也被點到。



鄭正鈐強調，高虹安案產生很大的影響，後續會怎麼走還不明確。國民黨中央、台灣民眾黨、高虹安及民進黨怎麼想都不曉得，有各種可能性。模擬跟想像都不一樣，目前講到2026還有點早。