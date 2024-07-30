金門撞船案罹難者公祭　台“海巡署長”致歉

0214金門撞船事件，兩岸30日上午協商達成共識後，眾人前往殯儀館為罹難者舉行公祭。（中評社 方敬為攝） 中評社金門7月30日電（記者 方敬為）0214金門撞船事件兩岸今天上午在金門重啟協商，確認達成共識後，一同前往殯儀館公祭，台方包括“海委會副主委”兼“海巡署長”張忠龍、陸委副主委梁文傑等人出席致意。張忠龍再次致歉，強調當時人員執勤未配戴紀錄器，造成家屬痛苦，致上深深歉意。梁文傑也表示，事件告一段落，期待兩岸和諧，至於遭陸方扣留的澎湖漁船，相信待調查結束後，能夠有所進展。



延宕逾5個月的0214撞船案30日上午9點在金門重啟協商，雙方歷經1個小時確認達成共識，並簽署共識書，陸方代表泉州台港澳辦副主任李朝暉、台方代表“海巡署”副署長謝慶欽均表示，達成共識，並盼有關單位、人員落實協商條款。但雙方同意暫時不對外公布協商內容。



兩岸協商結束，上午10點30分前往金門縣殯葬管理所辦理罹難者公祭，台灣方面，“賴政府”“海委會副主委”兼“海巡署長”張忠龍、“海巡署”副署長謝慶欽、陸委副主委梁文傑、陸委會法政處長周鳴瑞、海基會代表等人出席；金門縣政府、縣議會包括台灣民眾黨籍縣長陳福海、中國民黨籍議長洪允典也到場，相當隆重。“海委會主委”管碧玲未出席，以輓聯“同體大悲”弔唁。



張忠龍特別向家屬再次致歉，他表示，今年2月14日因為海巡人員執勤未配戴紀錄器，導致事件在第一時間無法釐清，造成罹難者家屬痛苦，他要代表“海巡署”在一次致上深深的歉意。



梁文傑在向罹難者行三獻禮後，也上前握住家屬的手致哀，釋出善意，但過程中未與陸方代表泉州台港澳辦副主任李朝暉互動。



對於協商後續，梁文傑受訪表示，事件告一段落，還是希望兩岸能夠和諧，至於外界關心的遭扣留的澎湖籍漁船大進滿88號，相信待陸方調查程序結束後，也能夠取得進展。